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▲樂華夜市在最新一集海鮮主題比賽之後，總積分排名第五名被淘汰，副總幹事林順正擦乾眼淚接受採訪，表示參加比賽並不後悔，如果還有機會仍會全力以赴。（圖/YT@夜市王）

▲樂華夜市在《夜市王》比賽過程備受爭議，最新一集被派出比海鮮主題的月亮蝦餅老闆也發聲，霸氣回應：「今天如果我的東西難吃，我相信管委會也不會把我們納入考量之中！」（圖/成銘月亮蝦餅Threads）

▲樂華觀光夜市從下午4點就開始營業，由於夜市內販售小吃眾多，新北永和區的民眾封它為「永和人的美食天堂」。（圖/新北市觀光局提供）

全新美食競賽節目《夜市王》播出至今廣受好評，YouTube上幾乎集集都是破百萬觀看，然而在最新一集的海鮮主題播畢之後，7家夜市中淘汰了3家，包括新北樂華夜市、台北寧夏夜市以及台南花園夜市。其中新北樂華夜市副總幹事在得知自家被淘汰之後，幕後落下眼淚，讓許多觀眾相當心疼，認為這些夜市的主委各個都想拿冠軍，背後也付出非常多，直言有機會一定要到樂華夜市逛逛看！在《夜市王》最新一集節目中，以「海鮮主題」來進行PK，比賽結束之後，將會統計7家夜市從第一集至第六集的總積分，而樂華夜市的林順正總幹事在得知自家被淘汰之後，節目畫面拍到他默默轉過身擦眼淚，讓許多忠實觀眾不捨表示、「看到樂華夜市總幹事落淚也好想哭，默默地擦掉眼淚好心疼。」事實上，樂華夜市應該是除了每集冠軍店家之外，討論度聲量最高的夜市，在最新一集播出之後，又有觀眾質疑怎麼會派月亮蝦餅，對此店家老闆也於賽後在Threads貼文表示「參加這種節目不是什麼輕鬆的事情，都是很早就出門，凌晨或天亮才到家，每一家用心做的美食都值得被看見，雖然樂華夜市無緣角逐《夜市王》的冠軍寶座，但也透過節目打開知名度，、「有人行道的夜市，排隊站馬路中間是特色，吃的店家居多不錯逛！」下回大家如果有到北部遊玩，逛膩士林、饒河或寧夏夜市的話，樂華夜市也是你的新選擇哦！📍地址：新北市永和區永平路📍營業時間：週一至週日下午16：00-00：00