全新美食競賽節目《夜市王》播出至今廣受好評，YouTube上幾乎集集都是破百萬觀看，然而在最新一集的海鮮主題播畢之後，7家夜市中淘汰了3家，包括新北樂華夜市、台北寧夏夜市以及台南花園夜市。其中新北樂華夜市副總幹事在得知自家被淘汰之後，幕後落下眼淚，讓許多觀眾相當心疼，認為這些夜市的主委各個都想拿冠軍，背後也付出非常多，直言有機會一定要到樂華夜市逛逛看！
樂華夜市《夜市王》遭淘汰！副總幹事落淚觀眾心疼
在《夜市王》最新一集節目中，以「海鮮主題」來進行PK，比賽結束之後，將會統計7家夜市從第一集至第六集的總積分，最終最低積分的包括新北樂華夜市、台北寧夏夜市以及台南花園夜市，其中樂華夜市以及花園夜市都以3分之差敗給高雄瑞豐夜市，無緣挺進最後的決賽，相當可惜。
而樂華夜市的林順正總幹事在得知自家被淘汰之後，節目畫面拍到他默默轉過身擦眼淚，讓許多忠實觀眾不捨表示「樂華夜市的副總幹事看起來很有威嚴，但心裡是很溫暖的那種爸爸，之前好幾集他都很認真指導又給攤商打氣，真的辛苦了」、「樂華夜市的主委真的每集都很認真QQ！哭死我了」、「看到樂華夜市總幹事落淚也好想哭，默默地擦掉眼淚好心疼。」
樂華夜市出戰《夜市王》爭議多！店家超霸氣回應了
事實上，樂華夜市應該是除了每集冠軍店家之外，討論度聲量最高的夜市，從節目開播「憑什麼代表北部參賽」，到甜點主題派出「大陸美食梅花糕」，甚至連海鮮主題派出「月亮蝦餅」都備受爭議討論，屢屢在節目播出之後也躍上新聞版面。
在最新一集播出之後，又有觀眾質疑怎麼會派月亮蝦餅，對此店家老闆也於賽後在Threads貼文表示「參加這種節目不是什麼輕鬆的事情，都是很早就出門，凌晨或天亮才到家，每一家用心做的美食都值得被看見，我不知道我們做錯什麼，但如果消費者永遠只在乎老店家，那麼願意用心的新店家，也撐不了多久」；店家老闆也霸氣表示：「今天如果我的東西難吃，我相信管委會也不會把我們納入考量之中！」
新北樂華夜市「永和人美食天堂」！評價、營業時間一覽
雖然樂華夜市無緣角逐《夜市王》的冠軍寶座，但也透過節目打開知名度，這是一家位於新北永和區的觀光夜市，匯集超過300家攤商，從1970年發展至今，規模越來越廣大，也是新北老字號的夜市，被在地人譽為是「永和人的美食天堂」。
仔細看樂華夜市的Google評價，斬獲4.3顆星不錯的分數，以夜市的評分來說算是中上的水準，許多遊客逛過都表示「夜市不長也不短，裡面小吃非常多，重覆性也不會太高，每家都各具特色，價位上都不會太貴」、「第一次被推薦來逛覺得很不錯，小吃真的不錯價格合理」、「動線規劃真的不錯，小吃重複性不高很好吃好逛」、「有人行道的夜市，排隊站馬路中間是特色，吃的店家居多不錯逛！」下回大家如果有到北部遊玩，逛膩士林、饒河或寧夏夜市的話，樂華夜市也是你的新選擇哦！
🟡新北永和樂華夜市
📍地址：新北市永和區永平路
📍營業時間：週一至週日下午16：00-00：00
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在《夜市王》最新一集節目中，以「海鮮主題」來進行PK，比賽結束之後，將會統計7家夜市從第一集至第六集的總積分，最終最低積分的包括新北樂華夜市、台北寧夏夜市以及台南花園夜市，其中樂華夜市以及花園夜市都以3分之差敗給高雄瑞豐夜市，無緣挺進最後的決賽，相當可惜。
而樂華夜市的林順正總幹事在得知自家被淘汰之後，節目畫面拍到他默默轉過身擦眼淚，讓許多忠實觀眾不捨表示「樂華夜市的副總幹事看起來很有威嚴，但心裡是很溫暖的那種爸爸，之前好幾集他都很認真指導又給攤商打氣，真的辛苦了」、「樂華夜市的主委真的每集都很認真QQ！哭死我了」、「看到樂華夜市總幹事落淚也好想哭，默默地擦掉眼淚好心疼。」
樂華夜市出戰《夜市王》爭議多！店家超霸氣回應了
事實上，樂華夜市應該是除了每集冠軍店家之外，討論度聲量最高的夜市，從節目開播「憑什麼代表北部參賽」，到甜點主題派出「大陸美食梅花糕」，甚至連海鮮主題派出「月亮蝦餅」都備受爭議討論，屢屢在節目播出之後也躍上新聞版面。
在最新一集播出之後，又有觀眾質疑怎麼會派月亮蝦餅，對此店家老闆也於賽後在Threads貼文表示「參加這種節目不是什麼輕鬆的事情，都是很早就出門，凌晨或天亮才到家，每一家用心做的美食都值得被看見，我不知道我們做錯什麼，但如果消費者永遠只在乎老店家，那麼願意用心的新店家，也撐不了多久」；店家老闆也霸氣表示：「今天如果我的東西難吃，我相信管委會也不會把我們納入考量之中！」
新北樂華夜市「永和人美食天堂」！評價、營業時間一覽
雖然樂華夜市無緣角逐《夜市王》的冠軍寶座，但也透過節目打開知名度，這是一家位於新北永和區的觀光夜市，匯集超過300家攤商，從1970年發展至今，規模越來越廣大，也是新北老字號的夜市，被在地人譽為是「永和人的美食天堂」。
仔細看樂華夜市的Google評價，斬獲4.3顆星不錯的分數，以夜市的評分來說算是中上的水準，許多遊客逛過都表示「夜市不長也不短，裡面小吃非常多，重覆性也不會太高，每家都各具特色，價位上都不會太貴」、「第一次被推薦來逛覺得很不錯，小吃真的不錯價格合理」、「動線規劃真的不錯，小吃重複性不高很好吃好逛」、「有人行道的夜市，排隊站馬路中間是特色，吃的店家居多不錯逛！」下回大家如果有到北部遊玩，逛膩士林、饒河或寧夏夜市的話，樂華夜市也是你的新選擇哦！
🟡新北永和樂華夜市
📍地址：新北市永和區永平路
📍營業時間：週一至週日下午16：00-00：00