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AD聖誕大戰只打7分鐘傷退！今（26）日早晨是美國時間的聖誕節，NBA舉行一年一度的聖誕大戰，其中最受矚目的，自然是相隔6年再次出現的「勇湖大戰」。今年是湖人連續26年參加聖誕大戰，勇士則是連續12年，雙方前次碰頭是2018年，當時正是詹皇風光加盟洛杉磯首年，湖人雖然最終以127：101拿下勝利，但詹皇卻只打了21分鐘傷退。沒想到，而該片段傳出後，也讓國外不少湖人球迷憂心忡忡，擔心球隊失去重要戰力。