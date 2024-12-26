AD聖誕大戰只打7分鐘傷退！今（26）日早晨是美國時間的聖誕節，NBA舉行一年一度的聖誕大戰，其中最受矚目的，自然是相隔6年再次出現的「勇湖大戰」。然而，比賽首節還沒結束，就傳出壞消息，湖人隊當家長人「AD」Anthony Davis疑似在爭搶籃板時，扭傷左腳腳踝後倒地，只打了7分12秒後退場，目前球團尚未對外宣布詳細的傷勢狀況。
AD自扭腳踝受傷 湖人球迷哀鴻遍野
今年是湖人連續26年參加聖誕大戰，勇士則是連續12年，雙方前次碰頭是2018年，當時正是詹皇風光加盟洛杉磯首年，湖人雖然最終以127：101拿下勝利，但詹皇卻只打了21分鐘傷退。
沒想到，本場聖誕大戰再次出現傷兵，在進行到首節剩下4分多鐘時，Anthony Davis站在勇士小將「TJD」Trayce Jackson-Davis身後，嘗試爭搶籃板時，卻自己扭到左腳腳踝後倒地，隨後退場且目前尚未回到場上。而該片段傳出後，也讓國外不少湖人球迷憂心忡忡，擔心球隊失去重要戰力。
我是廣告 請繼續往下閱讀
今年是湖人連續26年參加聖誕大戰，勇士則是連續12年，雙方前次碰頭是2018年，當時正是詹皇風光加盟洛杉磯首年，湖人雖然最終以127：101拿下勝利，但詹皇卻只打了21分鐘傷退。
沒想到，本場聖誕大戰再次出現傷兵，在進行到首節剩下4分多鐘時，Anthony Davis站在勇士小將「TJD」Trayce Jackson-Davis身後，嘗試爭搶籃板時，卻自己扭到左腳腳踝後倒地，隨後退場且目前尚未回到場上。而該片段傳出後，也讓國外不少湖人球迷憂心忡忡，擔心球隊失去重要戰力。