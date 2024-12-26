入冬首波強烈大陸冷氣團將南下，明（26）日起逐步降溫，且南方雲系影響，北部、東半部週五降雨明顯，這波最低溫時間點在週六至週一，部分平地低溫下探攝氏6度，不過週末水氣減少，轉乾冷型態，白天期間都會回溫一些，但仍然要注意低溫的影響，跨年期間（31日、1日）北部受東北風影響，但水氣不多，市區降雨機率稍低一些，不過還有不確定性存在，中南部天氣普遍晴朗。
今天天氣「東北季風南下，北部氣溫降至20以下」
氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」分析師歐宗學指出，今天東北季風開始南下影響，白天期間會持續增強，迎風面北部、東半部地區雲量偏多，並可能有局部短暫雨機會，在迎風面地形上會有較多的累積雨量。中南部地區晨間雲量也普遍偏多，且有局部低雲或薄霧，預估白天時段逐漸升溫以後雲霧會有消散的機會，轉為多雲到晴天氣，降雨機率低。
氣溫方面會有明顯的南北差異，北部地區全天氣溫再度降至20度以下，市區的夜間低溫可達16度；中南部白天期間仍較溫暖，高溫普遍在23-25度，高屏可達26-27度，入夜後氣溫也會有降低趨勢，低溫可達16-18度，早出晚歸或南來北往要注意氣溫差異。
明天天氣「迎接入冬最強冷空氣，北部降雨明顯」
明天（27日）大致延續著東北季風環境，但會有新一波的冷氣團逐漸南下帶來進一步的降溫。天氣方面也會有明顯的變化，預估凌晨起就會有南方雲系開始移入帶來水氣增多，由南而北各地陸續都會轉為多雲或陰的天氣，並且也都有短暫雨發生的機會，預估降雨比較明顯的位置會在北部、東半部的迎風面地區，以及中南部山區。
水氣雖然多，但跟冷空氣的搭配稍微錯開，入夜降溫時水氣已經開始逐漸減少，因此預估只有在中北部3500公尺以上的高山地區才有些降雪機會，結冰的情形可能往海拔稍低的區域延伸，行車務必注意安全並留意管制措施。
週末天氣「迎接入冬最強冷空氣，下探低溫攝氏6度」
歐宗學提醒，週末期間（28日、29日）冷空氣強度達到最強，有機會達到強烈大陸冷氣團（將為入冬首波強烈大陸冷氣團），且水氣偏少有利夜間的輻射冷卻降溫，目前預報週六（28日）晚起到下週一清晨北部市區低溫可能下探11-13度，中部差不多也是這個數字，南部、花東則大約在13-15度。
在迎風面地區、內陸的空曠郊區、近山區的位置要特別留意會有極端低溫發生的條件，早晚期間最低溫可能下探10度或以下，幸好這波性質偏向乾冷型態，白天期間都會回溫一些，但仍然要注意低溫的影響。
氣象專家吳德榮表示，週六至下週一以來首波強烈大陸冷氣團（台北觀測站≦12度）南下，天氣晴冷，加上夜間強輻射冷卻，部分平地最低氣溫將降至6度左右，有機率創入冬以來的最低溫紀錄。
跨年天氣預報，各地降雨機率出爐
歐宗學指出，下週一（30日）白天起冷氣團減弱，各地天氣依然大致穩定，氣溫開始逐漸回升。但很快地入夜到下週二（31日）又有新一波的東北季風增強，因此回溫幅度或時間仍有限。
目前看跨年期間北部受東北風影響，但水氣不多，市區降雨機率稍低一些，不過還有不確定性存在，要再觀察後續預報變化狀況。中南部地區則是東北至偏北風環境，天氣普遍晴朗，但夜間氣溫較低，戶外活動務必要注意穿著保暖。
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氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」分析師歐宗學指出，今天東北季風開始南下影響，白天期間會持續增強，迎風面北部、東半部地區雲量偏多，並可能有局部短暫雨機會，在迎風面地形上會有較多的累積雨量。中南部地區晨間雲量也普遍偏多，且有局部低雲或薄霧，預估白天時段逐漸升溫以後雲霧會有消散的機會，轉為多雲到晴天氣，降雨機率低。
氣溫方面會有明顯的南北差異，北部地區全天氣溫再度降至20度以下，市區的夜間低溫可達16度；中南部白天期間仍較溫暖，高溫普遍在23-25度，高屏可達26-27度，入夜後氣溫也會有降低趨勢，低溫可達16-18度，早出晚歸或南來北往要注意氣溫差異。
明天天氣「迎接入冬最強冷空氣，北部降雨明顯」
明天（27日）大致延續著東北季風環境，但會有新一波的冷氣團逐漸南下帶來進一步的降溫。天氣方面也會有明顯的變化，預估凌晨起就會有南方雲系開始移入帶來水氣增多，由南而北各地陸續都會轉為多雲或陰的天氣，並且也都有短暫雨發生的機會，預估降雨比較明顯的位置會在北部、東半部的迎風面地區，以及中南部山區。
水氣雖然多，但跟冷空氣的搭配稍微錯開，入夜降溫時水氣已經開始逐漸減少，因此預估只有在中北部3500公尺以上的高山地區才有些降雪機會，結冰的情形可能往海拔稍低的區域延伸，行車務必注意安全並留意管制措施。
週末天氣「迎接入冬最強冷空氣，下探低溫攝氏6度」
歐宗學提醒，週末期間（28日、29日）冷空氣強度達到最強，有機會達到強烈大陸冷氣團（將為入冬首波強烈大陸冷氣團），且水氣偏少有利夜間的輻射冷卻降溫，目前預報週六（28日）晚起到下週一清晨北部市區低溫可能下探11-13度，中部差不多也是這個數字，南部、花東則大約在13-15度。
在迎風面地區、內陸的空曠郊區、近山區的位置要特別留意會有極端低溫發生的條件，早晚期間最低溫可能下探10度或以下，幸好這波性質偏向乾冷型態，白天期間都會回溫一些，但仍然要注意低溫的影響。
氣象專家吳德榮表示，週六至下週一以來首波強烈大陸冷氣團（台北觀測站≦12度）南下，天氣晴冷，加上夜間強輻射冷卻，部分平地最低氣溫將降至6度左右，有機率創入冬以來的最低溫紀錄。
跨年天氣預報，各地降雨機率出爐
歐宗學指出，下週一（30日）白天起冷氣團減弱，各地天氣依然大致穩定，氣溫開始逐漸回升。但很快地入夜到下週二（31日）又有新一波的東北季風增強，因此回溫幅度或時間仍有限。
目前看跨年期間北部受東北風影響，但水氣不多，市區降雨機率稍低一些，不過還有不確定性存在，要再觀察後續預報變化狀況。中南部地區則是東北至偏北風環境，天氣普遍晴朗，但夜間氣溫較低，戶外活動務必要注意穿著保暖。