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中市一位62歲汪先生長期受到頻尿和夜尿的困擾，甚至需要用力才能排尿，排尿後仍有滴漏的情況，讓他非常困擾。前往烏日林新醫院就診時，經過泌尿科醫師張朋暉進行肛門指診、超音波及尿流速檢查後，發現他是因為攝護腺肥大合併下泌尿道症狀，服用藥物後有些許改善，但效果有限。近來天氣轉涼，汪先生突然無法排尿，膀胱脹滿而感到極度不適，前往醫院急診就診，經檢查後被診斷為急性尿滯留，立即留置尿管，並儘快進行雷射攝護腺剜除手術。術後兩三天便恢復順暢排尿，成功告別長期服藥和排尿不適的生活。烏日林新醫院泌尿科張朋暉醫師表示，攝護腺又稱前列腺，位於膀胱下方，環繞著尿道，正常大小約為20毫升，類似栗子，主要功能是分泌前列腺液。然而，隨著年齡的增長，攝護腺會逐漸增生，像顆橘子，可能會進一步壓迫位於中間的尿道，導致頻尿、夜尿、排尿困難和排尿無力等下泌尿道症狀。根據統計，約有50%的男性在50歲以上，以及約80%的男性在80歲以上，會面臨攝護腺肥大合併下泌尿道症狀的問題。雖然大多數攝護腺肥大屬於良性疾病，但若未及時治療，嚴重者可能會引發膀胱結石、反覆泌尿道感染、腎功能受損、膀胱無力等併發症，甚至出現急性尿滯留或需要洗腎的情況。醫師張朋暉表示，首先會進行生活方式的初步調整：適量飲水、均衡飲食、減重、避免便秘，以及避免刺激性食物。接著會進一步評估是否需要接受放鬆攝護腺平滑肌、減緩膀胱張力或縮小攝護腺的藥物治療。最後，如果藥物療效有限且症狀嚴重影響生活，則建議進行手術治療，以有效改善攝護腺肥大所引起的症狀。目前，攝護腺的微創手術方式相當多元，包括經尿道攝護腺切除手術、雙極電刀經尿道攝護腺切除手術、雷射經尿道攝護腺切除手術等，建議與泌尿科醫師討論適合的手術治療方案。其中，雷射攝護腺剜除術採用微創方式，透過尿道內視鏡利用雷射能量將增生的攝護腺組織從包膜中剝除。其優點在於術中出血少、恢復快，特別適合高齡患者、攝護腺較大或服用抗凝血藥物的患者。目前，攝護腺微創手術經過長期發展，技術已相當成熟，安全性高，維持效果也不錯，不僅能有效解決排尿困擾，還能降低攝護腺增生復發的風險，術後僅需短期住院，通常幾天內即可恢復正常生活。張朋暉醫師提醒，中年男性如果出現夜間頻尿、排尿困難或滴漏的情況，應儘早就醫檢查，與專業醫師討論最佳方案，以免攝護腺問題影響您的生活品質。