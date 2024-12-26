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▲勝利人在東南亞，疑似在談生意。（圖／翻攝自X）

曾捲入多起醜聞的BIGBANG前成員勝利日前被人目擊出現在東南亞街道旁，整個人發福非常多。韓國網友24日開始熱烈討論勝利的近況，有人分享一段勝利與國外投資者見面的影片，笑指：「結果他賺得比GD還多！」聖誕節前夕韓國網路上流傳一段勝利的近況影片，能看到他穿著筆挺西裝、戴上粗框眼鏡，活動上勝利品嘗美酒，也跟國外投資客戶流利聊天，雖然並沒有確切點出地點，但根據其他段畫面的背景，人應該是在東南亞。分享這段影片的網友更補充說明「勝利賺得比GD還多」，似乎是另一種「事業有成」。韓國媒體報導勝利的近況時，則不禁大酸：「發福到讓人想不起BIGBANG時期的他。」曾隸屬天團BIGBANG成員的勝利，因在2019年「Burning Sun事件」牽扯性犯罪、官商勾結、賣毒等事，於2021年被迫「退伍入獄」。他於2023年2月11日刑滿釋放後轉往東南亞，經常出沒於東南亞各國，也曾出現在台灣、澳門和香港。