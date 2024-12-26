我是廣告 請繼續往下閱讀

日職西武獅隊長源田壯亮昨天驚爆外遇不倫，背叛老婆前日本偶像女團乃木坂46成員衛藤美彩，連11月來台灣參加世界棒球12強賽時，小三還跟來台北幽會，愛家形象全毀，根據日本媒體《東京體育報》報導，源田壯亮可能不會因此受到球團處分。源田壯亮昨天遭日媒《週刊文春》爆料，和銀座一名在高級俱樂部工作的20多歲女性發展地下情長達1年，12強期間還來台灣約會，兩人一起購物、吃小籠包，更扯的是12強決賽當天，外遇對象坐在正宮衛藤美彩附近，穿戴著源田壯亮送的戒指和球衣，似乎有意與正宮嗆聲。源田壯亮在《週刊文春》專訪時認了不倫事件，表示自己和妻子都是公眾人物，且擔任西武獅與日本隊長壓力大，感受到孤獨感才一時鬼迷心竅。日媒認為，這不僅對個人形象造成影響，也擔憂此事會對多方帶來連鎖反應，且無疑對西武獅是一大重擊。西武獅今年以49勝91敗3平的成績創下歷史性慘敗賽季，球隊正值重建期，也剛迎接新任監督西口文也，球團社長奧村當時還向球迷喊話，要分享更多細閱，團結一心迎接新賽季，卻沒想到當家球星竟爆出不倫醜聞。源田壯亮是西武獅核心戰力之一，日媒透露球隊消息人士表示，「從報導內容來看，這是源田家庭內部問題。我們不考慮對其進行任何處分。」去年5月，日本經典賽國手、已婚的山川穂高被一名熟識的女性指控強制猥褻，導致對方下半身出血，當時西武獅祭出無限期停賽處分，季後他轉戰軟銀鷹。消息人士表示，雖該事件未被起訴，但被害人報警並被檢警偵查，因此被重視處理。然而，此事被認為是「民法上的不貞行為，屬於家庭問題。」並未被視為需要球團介入的事物。