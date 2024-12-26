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▲黃聖依因為演出《功夫》而爆紅，不過事後卻和周星馳撕破臉。（圖／黃聖依工作室微博）

▲黃聖依近期參加節目《再見愛人》指控老公楊子。（圖／翻攝自微博）

41歲黃聖依曾在周星馳電影《功夫》中飾演啞女，雖然在電影中一句話都沒有，不過唯美落淚的一幕，仍讓她被封為「最美星女郎」。原以為她從此就星途大開，未料她走紅後反控周星馳創立的星輝公司壓榨，雙方因為合約問題互告，隨後黃聖依也嫁給外傳身家超過60億的富商楊子。但之後黃聖依在演藝圈的作品表現平平，於是想向周星馳道歉求和，希望能再次得到機會，可惜只得到「沒空」2字回應。黃聖依因為甜美清純的外貌，被選為《功夫》中的女主角，周星馳先前透露，希望劇中角色體現出「初戀」的感動，而黃聖依雖然在片中一句台詞都沒有，不過僅靠著落淚的精采演技，成功演出「初戀」的感覺，讓所有粉絲記住她的角色，還因此入圍第24屆香港電影金像獎最佳新演員獎，周星馳更在慶功會上宣布，黃聖依將擔任續集女主角。不過正當大家以為黃聖依成為被力捧的「星女郎」之後，星路將一帆風順，沒想到她在演出《功夫》隔年，2005年8月就指控星輝公司壓榨她，單方面宣布解約，對此星輝公司堅決不接受解約，指責是黃聖依不服從管教。事後雙方都分別提告，星輝公司也封殺黃聖依，禁止對方出席在香港的所有宣傳活動。黃聖依和星輝公司在2007年達成庭外和解，合約糾紛暫告一段落，黃聖依也和巨力集團總裁楊子合作，成立影視公司。不過因為當時楊子已婚，黃聖依被質疑是小三，導致她的形象跌至谷底，之後演出的作品也都沒有做出成績。黃聖依事後主動向周星馳道歉求和，希望雙方還有合作機會，不過因為先前撕破臉，實在鬧得太難看，周星馳當下也僅冷回「沒空」，雙方已經回不去了。黃聖依為愛選擇背叛周星馳，雖然結婚17年，感情看似穩固，但近來她卻和老公選擇上離婚節目《再見愛人》，黃聖依還在節目中坦言，和楊子已經快走不下去了，雙方對於兒子的教養觀念不合，男方在外面應酬時也會失聯，讓黃聖依覺得不被尊重，還因此在節目中落淚。不過節目播出後，網友反應兩極，有人心疼黃聖依的處境，認為楊子都是靠她才能打造成功事業；但也有人指出，雙方就是在演戲。