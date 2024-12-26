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紐約洋基隊、紐約大都會隊、芝加哥小熊隊、芝加哥白襪隊、德州遊騎兵隊和舊金山巨人隊已完成或計畫與佐佐木朗希進行面談的消息先後傳出。而在費城費城人隊之後，波士頓紅襪隊似乎也從這場爭奪戰中出局了。根據《波士頓環球報》報導，紅襪隊的棒球營運主管（CBO）Craig Breslow透露，目前球隊未安排任何面談計畫。日本職棒千葉羅德海洋隊強投佐佐木朗希，休賽季申請通過入札制度（Posting System）挑戰美國職棒大聯盟，在第一階段的簡報中，各支球隊向佐佐木的經紀團隊進行了展示說明。成功通過第一階段的球隊，似乎正進一步進行面對面的面談。然而，費城人隊的編成總監Dave Dombrowski此前已表示：「我們沒有受到邀請」，證實未進入面談名單之中。而Breslow今也公開表示，目前紅襪隊沒有面談計畫。紅襪隊過去有多位日本投手在隊效力過，包括：大家友和、野茂英雄、松坂大輔、岡島秀樹、齋藤隆、田澤純一、上原浩治以及澤村拓一等名將。自2023年起，紅襪隊迎來了隊史首位日本籍野手吉田正尚，而本季又加入了投手上澤直之。因此，紅襪隊被視為對日本投手擁有豐富活用經驗的球隊。對此MLB日本官網評價道，「這次紅襪隊提早退出競爭，令人感到意外。」目前已知佐佐木爭奪戰進入面談階段的有6支球隊，大谷翔平在陣中的洛杉磯道奇隊和被視為其最大競爭對手的聖地牙哥教士隊，也預計將與佐佐木陣營進行會談。其他各隊也派出強大招募團隊，西雅圖水手隊的編成總監erry Dipoto暗示將邀請球隊名人堂成員鈴木一朗參與佐佐木的招募過程，表現出對這名日本天才投手的濃厚興趣。能夠以相對低的成本獲得這位擁有王牌潛力的23歲投手，對任何大聯盟球隊來說都是千載難逢的機會。 佐佐木與大聯盟球隊的合約談判預計在日本時間1月15日晚上11點解禁。