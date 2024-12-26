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美國生技大廠愛爾康（Alcon）旗下一款人工淚液被投訴，發現內容有異物，原因是疑似遭到黴菌汙染（fungal）。愛爾康也宣布，回收批號為10101的一次性使用密封瓶裝眼藥水。而針對台灣相關產品的現況，衛福部食藥署表示，國內並未輸入該項藥品，請民眾放心。綜合《紐約郵報》、《NBC新聞》報導，美國食品藥物管理局（FDA）近日公告，位於德州的愛爾康實驗室收到消費者投訴，愛爾康旗下一款眼藥水「視舒坦」（Systane）Ultra PF滋潤眼藥水密封瓶內發現異物，調查後確定異物屬於黴菌（fungal）。FDA指出，這款眼藥水外包裝紙盒為綠色主色，表面印有Systane、Ultra PF字樣，外盒上印有Systane Lubricant Eye Drops以及Ultra PF等字樣，每盒包含25支單瓶裝的眼藥水，批號為10101，有效期限到2025年9月。除了紙盒底部，每支塑膠單瓶均印有批號與效期。FDA表示，消費者若使用遭汙染的產品，恐導致使用者部分視力喪失、失明，極少數情況下，可能會使免疫功能低下的患者出現生命危險。對於台灣是否有進口遭污染的產品，食藥署對此表示，我國並未輸入該事件受影響藥品，民眾可以放心。為確保藥物安全與醫療效能，衛福部已建置藥物安全監測中心，即時監視國內、外藥物安全訊息。