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▲信用卡達人寶可孟分享日本刷卡攻略(圖/影音節目部提供)

▲林氏璧透露日本旅遊蘋果病注意事項(圖/影音節目部提供)

台灣人最愛旅遊的國家「日本」絕對名列前茅，根據旅遊網站後台數據排名「跨年人氣最高亞洲城市 Top10」，日本一次毫不客氣就佔榜6名，但要如何玩的經濟又實惠，NOWnews今日新聞的《NOW生活攻略》主持人林氏璧請來網紅也是號稱「全台灣擁有最多信用卡的男人」寶可孟分享日本刷卡攻略，寶可孟節目中透露目前他已經擁有超過545張信用卡，如果到日本旅遊，他推薦可以透過台灣電子支付，刷日本PayPay，相當划算。各家銀行信用卡福利大不相同，寶可孟在《NOW生活攻略》中分析2025年信用卡福利都縮水，原因可能是因為銀行代墊資金的成本提高，所以沒有辦法一直給予高回饋，而且信用卡每年都在調整回饋方案，同一張信用卡所獲得的福利年年都不同，如果不想燒腦研究，寶可孟說:「國外旅遊刷卡手續費就要1.5%，所以只要有回饋到1.5%就可以考慮，甚至有些卡片在日韓指定通路甚至回饋到6.5%，那更是比現在普遍1.2%回饋好。」不只分享出國旅遊省錢攻略，一年總是要飛日本至少10趟也是前台大感染科主治醫師的林氏璧也在《NOW生活攻略》中提到，近期日本很流行「蘋果病」讓許多已經排定行程要去日本過年的家庭很緊張，林氏璧說:「它是一個全世界都有的病毒，大概4到10幾歲的小朋友會臉紅紅、出疹子，一開始症狀像感冒，然後出疹在臉上接著蔓延到全身，這個病基本上免疫正常的人都不會有併發症，不是一個很嚴重的病毒，但孕婦要小心，因為它對胎兒會有傷害，特別是前三個月懷孕的孕婦。」除此之外林氏璧也提醒，不只蘋果病，日本流感進入大流行期，黴漿菌也創了十年來的確診新高，新冠的流行曲線也蠢蠢欲動準備上來，加上12月28號到2025年1月5號，日本開始會進入「奇蹟9連休」，可能很多診所都休息，因此建議準備去日本跨年的朋友，可以從台灣就準備一些感冒藥物以備不時之需，並且勤加洗手並戴好口罩，才不會在出國旅遊時生病而掃興。