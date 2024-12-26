我是廣告 請繼續往下閱讀

▲京華城圖利案！柯文哲遭起訴原因曝光，市府「便當會」成最大爆點。（圖／NOWnews攝影中心）

民眾黨主席柯文哲，因涉京華城圖利、政治獻金案，26日台北地檢署偵結起訴，稍早起訴內容曝光，檢方指出，針對京華城土地違法容積獎勵案，被告柯文哲、李文宗、彭振聲等人，均依法提起公訴，其中，柯文哲涉犯貪污治罪條例第4條第1項第5款、之違背職務收受賄賂罪嫌，以及主管監督事務圖利罪嫌；大帳房李文宗則涉犯違背職務收受賄賂罪嫌。另外，彭振聲等人涉犯主管監督事務圖利罪嫌；應曉薇涉犯違背職務收受賄賂罪嫌及洗錢罪嫌；應曉薇吳姓助理，涉犯背職務收受賄賂罪嫌；沈慶京涉犯主管監督事務圖利罪嫌，及違背職務行賄罪嫌。檢方並提出，被告朱亞虎等人均緩起訴處分，朱亞虎於緩起訴處分確定後3個月內，需向公庫支付新台幣330萬元。另外，被告陳玉坤等人因犯罪嫌疑不足，均不起訴處分。起訴內容也提到，柯文哲以「都市更新」為競選台北市市長重要政見，且親自為京華城案等都市發展論壇致詞，深知都市更新法令，明知京華城公司申請最高20%容積獎勵之都市計畫草案內容，違背都市更新條例（下稱都更條例）、都市更新建築容積獎勵辦法（下稱都更容積獎勵辦法）等法令，於台北市市長連任期間，為籌謀培植政治實力及募集資金。後因沈慶京不堪京華城購物中心營運損失至鉅，欲在本案土地重建賺取更大利益，沈持續向柯文哲訴求協助回復京華城容積一事，竟與沈慶京於109年2月20日，在台北市政府市長辦公室單獨會面時，各起交付、收受賄賂，及共同圖利之犯意聯絡，之後柯文哲接連以「便當會裁示」，且接受議員當面質詢京華城案違法後，仍執意推進京華城案。