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從日本職棒千葉羅德海洋隊透過入札制度（Posting System）挑戰大聯盟的強投佐佐木朗希投手，吸引多支大聯盟球隊搶人，30支球隊中似乎有一半都參與其中。根據日本媒體《Full-Count》報導，目前已有5支球隊和佐佐木朗希進行面談，而大谷翔平所在的洛杉磯道奇隊不在其中。千葉羅德海洋隊於12月10日宣布，佐佐木的入札制度申請已被大聯盟正式接受。交涉期間為美東時間12月10日上午8點起，至2025年1月23日下午5點止。期間內，冬季會議成為各隊積極展現誠意的舞台，通過第一階段簡報的球隊，將和佐佐木朗希團隊進行面談。根據報導，目前包括大都會、洋基、小熊、遊騎兵及巨人等5支球隊據報已經與佐佐木進行面談。根據芝加哥當地電視台《Marquee Sports Network》的記者Bruce Levine於12月25在節目上的說法，佐佐木朗希及其經紀人Joel Wolfe「已經與12到15支球隊會面。」儘管目前尚未進行面談，但大谷翔平所屬的洛杉磯道奇隊也對佐佐木朗希展現濃厚興趣，而水手隊、教士隊及白襪隊則計劃與他會談。另一方面，也有一些球隊已確定無緣參與競爭。 據MLB官網負責費城人隊相關報導的記者Paul Casella表示，本季奪得國聯東區冠軍的費城人隊並未被邀請加入談判。此外，紅襪隊也卻沒有面談計畫。23歲的佐佐木朗希適用「25歲規則」， 各球隊需在指定的簽約金範圍內與他簽約。根據規定，未滿25歲的海外自由球員（FA）在1月15日至12月15日間簽約，而佐佐木的情況將於明年1月15日後敲定。