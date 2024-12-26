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中華航空日前公布新一輪飛機採購案，包括20架客機、4架貨機，估計總額不超過119億美元、折合新台幣3850億元。中華信評指出，儘管交機時程與最終金額仍待確認，但認為華航在從2029年起算的交機期間的財務緩衝空間，可能因此受到壓縮。華航12月19日宣布，將引進10架空中巴士A350-1000客機、10架波音777-9客機及4架777-8F貨機，新機隊預計自2029年開始交付，未來將投入北美與歐洲長程客運及貨運航線服務。華航積極擘劃機隊規模，穩健布局全球客貨運市場。華航指出，每架777-9客機交易金額不超過5.30億美元；每架A350-1000客機交易金額不超過4.48億美元；每架777-8F貨機交易金額不超過5.19億美元，交易總金額不超過118.56億美元。對此，中華信評分析，以華航2029年後的購機預算及預期年度來自本業的現金流量（FFO）介於新台幣350億元至450億元而言，華航同一期間FFO對借款比可能下降至靠近20%水準，即中華信評的評等調降觸動門檻。由於華航在2025年至2028年期間為支應目前的機隊更新計畫，其相關資本支出介於新台幣1250億元至1350億元，因此中華信評認為該公司欲在2029 年之前累積財務緩衝空間的時間較為有限。儘管如此，中華信評預期，華航提升其營運表現，使其維持其發行體評等在目前的水準，包含透過較低耗油量的新機隊、航網調整使其營運效率有所提升。此外，出境旅遊需求強勁，加上華航主要營運所在市場的運能增加相對較低，未來2年華航客運與貨運業務的收益率應可維持在高於2019年之前的水準。