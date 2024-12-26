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北檢偵辦京華城案、政治獻金案，今天依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲。檢察官認定，柯文哲收受賄賂並侵占政治獻金，向法院求處總計28年6月徒刑。對此，律師黃帝穎狠酸，北檢偵結記者會引用起訴書證據，等於用證據重重打臉民眾黨黃國昌對檢廉的政治口水與法盲謾罵。黃帝穎提及，柯文哲在京華城弊案收賄、圖利，罪證明確，起訴記者會引用證據攤開，人證物證俱在，朱亞虎認罪行賄確實致命重擊柯文哲，柯文哲犯「違背職務收賄罪」最重無期徒刑。黃帝穎再指，各級法院對行賄被告認罪咬死的貪污案件，均判收賄被告有罪，柯文哲貪污案被朱亞虎咬死，從北檢起訴記者會所列證據及各級法院穩定見解來看，柯文哲已難翻身。黃帝穎也說，柯文哲收賄，朱亞虎認罪行賄是人證，金流及帳冊是物證，北檢偵結記者會引用起訴書證據，等於用證據重重打臉民眾黨黃國昌對檢廉的政治口水與法盲謾罵。黃帝穎最後提到，民眾黨黃國昌曾嗆北檢「有證據就起訴」，今天北檢嚴謹偵結，羅列各項證據，柯文哲貪污收賄真的如黃國昌說的「有證據就起訴」。