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▲為政治獻金假帳案負責，民眾黨主席柯文哲宣布請假黨主席3個月。（圖／資料照片）

▲檢方赴柯文哲位於台北市金山南路的住處以及位於台玻大樓的柯文哲辦公室展開搜索，柯文哲步出家門受訪。（圖／資料照片）

▲民眾黨主席柯文哲遭上銬坐上囚車離開北院。（圖／資料照片）

▲檢調9月10日下午傳訊柯文哲出庭。（圖／翻攝畫面）

▲檢方今提訊柯文哲，上午柯文哲一走下囚車，赫見他理光頭，戴手銬，跟著法警走進台北地檢署。（圖／翻攝畫面）

▲民眾黨主席柯文哲，因捲入京華城容積、政治獻金案，遭裁定羈押禁見113天，稍早已抵達北檢。（圖／NOWnews攝影中心）

台北市前市長、民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率弊案、政治獻金假帳案，北檢今（26）日召開記者會說明偵查結果，依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲。檢察官認定柯文哲收受賄賂並侵占政治獻金，向法院求處總計28年6月徒刑。而柯文哲於今年8月被爆出政治獻金帳目造假，同月30日被檢廉收所住處，9月5日被裁定羈押，至今已被羈押113天，期間他被提訊時，還被拍到以「光頭」新造型亮相。民眾黨8月被爆出政治獻金申報不實疑雲，參與民眾黨競選活動的「時樂」與「尼奧」，皆表示分別有500萬元與400多萬元沒有收到款項，總計共916萬4311元。此外負責販售柯文哲競選小物的「木可」也爆出帳務不明。柯文哲於8月29日為選舉財務問題公開道歉。8月30日，檢廉兵分多路搜索民眾黨主席柯文哲辦公室、住家與民眾黨中央黨部，柯文哲隨後也遭廉政署約談；柯文哲起初拒絕不應門1小時，搜索完畢後，柯文哲步出家門時說「今天是台灣歷史上第一次主要在野黨黨主席住家、辦公室、中央黨部都被搜索，要求要執政當局清楚說明」。柯文哲經過2天漫長訊問過程，台北地院在9月2日凌晨3時左右裁定無保請回，北檢隨即提出抗告，高院裁定撤銷柯文哲無保請回，北院9月5日下午2時正式召開羈押庭，法官裁定柯文哲羈押禁見，禁止接見通信。柯文哲9月10日下午首度提訊柯文哲，這也是他收押第6天首次露面，從曝光的畫面中，可以看到柯文哲身穿黃色POLO衫、深色短褲及藍白拖鞋，戴手銬及黑框眼鏡、面戴口罩從囚車下來，並在法警戒護下依序進入地檢署。台北地檢署偵辦偵辦京華城容積弊案，10月1日打算5度提訊柯文哲，不過柯在提訊前一刻，向台北看守所人員表示不願出庭應訊。11月1日下午4時30分，北院法官諭知柯文哲延長羈押2個月。檢方11月13日上午提訊台北市前市長柯文哲，柯卻以光頭造型走下囚車，引發各界關注。北檢偵辦京華城案、政治獻金案，今（26）日依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲。