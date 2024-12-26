台北市前市長、民眾黨主席柯文哲涉京華城容積率弊案、政治獻金假帳案，北檢今（26）日召開記者會說明偵查結果，依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲。檢察官認定柯文哲收受賄賂並侵占政治獻金，向法院求處總計28年6月徒刑。而柯文哲於今年8月被爆出政治獻金帳目造假，同月30日被檢廉收所住處，9月5日被裁定羈押，至今已被羈押113天，期間他被提訊時，還被拍到以「光頭」新造型亮相。
民眾黨8月被爆出政治獻金申報不實疑雲，參與民眾黨競選活動的「時樂」與「尼奧」，皆表示分別有500萬元與400多萬元沒有收到款項，總計共916萬4311元。此外負責販售柯文哲競選小物的「木可」也爆出帳務不明。柯文哲於8月29日為選舉財務問題公開道歉。
8月30日，檢廉兵分多路搜索民眾黨主席柯文哲辦公室、住家與民眾黨中央黨部，柯文哲隨後也遭廉政署約談；柯文哲起初拒絕不應門1小時，搜索完畢後，柯文哲步出家門時說「今天是台灣歷史上第一次主要在野黨黨主席住家、辦公室、中央黨部都被搜索，要求要執政當局清楚說明」。
柯文哲經過2天漫長訊問過程，台北地院在9月2日凌晨3時左右裁定無保請回，北檢隨即提出抗告，高院裁定撤銷柯文哲無保請回，北院9月5日下午2時正式召開羈押庭，法官裁定柯文哲羈押禁見，禁止接見通信。
柯文哲9月10日下午首度提訊柯文哲，這也是他收押第6天首次露面，從曝光的畫面中，可以看到柯文哲身穿黃色POLO衫、深色短褲及藍白拖鞋，戴手銬及黑框眼鏡、面戴口罩從囚車下來，並在法警戒護下依序進入地檢署。
台北地檢署偵辦偵辦京華城容積弊案，10月1日打算5度提訊柯文哲，不過柯在提訊前一刻，向台北看守所人員表示不願出庭應訊。11月1日下午4時30分，北院法官諭知柯文哲延長羈押2個月。檢方11月13日上午提訊台北市前市長柯文哲，柯卻以光頭造型走下囚車，引發各界關注。
北檢偵辦京華城案、政治獻金案，今（26）日依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲。
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8月30日，檢廉兵分多路搜索民眾黨主席柯文哲辦公室、住家與民眾黨中央黨部，柯文哲隨後也遭廉政署約談；柯文哲起初拒絕不應門1小時，搜索完畢後，柯文哲步出家門時說「今天是台灣歷史上第一次主要在野黨黨主席住家、辦公室、中央黨部都被搜索，要求要執政當局清楚說明」。
柯文哲經過2天漫長訊問過程，台北地院在9月2日凌晨3時左右裁定無保請回，北檢隨即提出抗告，高院裁定撤銷柯文哲無保請回，北院9月5日下午2時正式召開羈押庭，法官裁定柯文哲羈押禁見，禁止接見通信。
柯文哲9月10日下午首度提訊柯文哲，這也是他收押第6天首次露面，從曝光的畫面中，可以看到柯文哲身穿黃色POLO衫、深色短褲及藍白拖鞋，戴手銬及黑框眼鏡、面戴口罩從囚車下來，並在法警戒護下依序進入地檢署。
台北地檢署偵辦偵辦京華城容積弊案，10月1日打算5度提訊柯文哲，不過柯在提訊前一刻，向台北看守所人員表示不願出庭應訊。11月1日下午4時30分，北院法官諭知柯文哲延長羈押2個月。檢方11月13日上午提訊台北市前市長柯文哲，柯卻以光頭造型走下囚車，引發各界關注。
北檢偵辦京華城案、政治獻金案，今（26）日依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲。
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