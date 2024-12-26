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民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利、政治獻金侵占案，台北地檢署今（26）日起訴柯文哲，求處總計28年6月徒刑，全案將移審台北地方法院，檢方上午10時許將召開記者會說明，正式對外說明偵查結果，不過強調不開放發問，記者會結束後提供每家媒體紙本新聞資料（含QA）一份，不少網友質疑「都開記者會了，為何不給問？」有民眾猜測是擔心露出破綻。北檢偵辦京華城案、政治獻金案，今天依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲。檢察官認定柯文哲收受賄賂並侵占政治獻金，向法院求處總計28年6月徒刑，其中鼎越董事長朱亞虎、威京集團法務經理陳俊源獲緩起訴2年處分，處分確定後，3個月內向公庫分別支付330萬、120萬元。有網友在PTT提出疑惑表示，「不讓記者發問，是對阿北的起訴內容沒信心嗎？為啥不讓記者發問？」、「一般有重大事情，無論政府或是其他明星重要人士，宣告或澄清事項，順便讓記者問問題解決大家的疑惑，如果記者會開了又不給問到底是什麼心態？那不就自己開爽的嗎？」引發熱烈討論。對此，網友猜測是怕露出破綻，「整個案子搞的台灣沸沸揚揚，真正記者會時反而不能發問，應該是怕被問倒吧」、「北檢是在怕證據不足露餡嗎？這什麼奇葩操作」、「不敢被問嗎，怕露出破綻」、「不給問是怕被問出什麼東西嗎」、「心虛不給問喔？」、「不開放發問？所以北檢不堪檢驗？等。網友也表示，「不給問，這樣還說民主政治，要判人罪還不讓人答辯」、「第一次看到這種模式，不給問，只給QA，所以北檢題目跟答案都自己設定好了，那開記者會幹嘛」。