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▲柯文哲遭起訴，民眾黨立委黃國昌痛批民進黨政治追殺。

北檢偵辦京華城案、政治獻金案，今（26）日依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲。檢察官認定柯文哲收受賄賂並侵占政治獻金，向法院求處總計28年6月徒刑。對此，民眾黨立委黃國昌痛批北檢與綠媒一搭一唱，配合民進黨進行政治追殺。黃國昌表示，「北檢關押柯文哲押了4個月，與鏡檢（鏡週刊）、泣檢（三立）等綠媒一搭一唱」，科幻小說版本從收賄700萬、收賄170萬、虛擬貨幣、冷錢包，到在市長室跟動工典禮收賄1500萬，到前兩天說在新加坡密會，版本五花八門，配合民進黨進行政治追殺。黃國昌指出，結果，今天北檢起訴記者會底牌一掀，簡直虛弱到不知道怎麼吐槽。針對「泣檢」經營檢調7年獲取的「1500 小沈」，北檢認為柯文哲親自收受1500萬賄款，「然而，什麼時候收的？北檢不知道；在哪裡收的？北檢不知道；賄款的流向？北檢一樣不知道；然後，北檢還是硬要指控柯文哲收賄款！」黃國昌指出，押人取供押了4個月，不要說證據了，連收賄的基本事實都無法認定，這種起訴品質，邢泰釗、王俊力不會覺得汗顏嗎？政治辦案斧鑿斑斑，為了構陷柯文哲，無所不用其極地踐踏司法，挑戰一般人的智商，「功在黨國」四個大字，北檢當之無愧。