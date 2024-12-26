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▲劉德華叱吒影壇逾40年，演藝圈萬人迷地位不墜。（圖／NOWnews資料照）

▲▼劉德華工作多年累積不少財產，除了大姊以外，從來沒有虧待過家人。（圖／華映提供、映藝娛樂臉書）

香港影帝劉德華（華仔）出道43年，影視歌三棲，演出的電影超過160部，年過60歲的他仍活躍幕前，堪稱演藝圈萬人迷，華仔向來不喜歡談私事，尤其是家人，據傳他和兄弟姊妹的感情很好，唯獨對大姊很頭痛，對方賭博欠債，還曾經詐騙劉德華的粉絲，天王氣到和姊姊斷絕關係，大姊晚年淪落也只能住在貧民窟。劉德華貴為超級巨星，身價可觀，對家人自然不會虧待，早年港媒報導他成名後，曾經買房子送給大姊，幫家人投資置產，但姊姊沒有固定工作，後來因故沈迷於賭博，用的還是劉德華給她的生活費，因而欠下不少鉅款，連房子、車子都賠光，華仔幫大姊處理幾次債務後，姊姊都會哭著承諾要痛改前非，但不久又故態復萌，讓劉德華忍痛斷絕金援。離譜的是劉德華大姊沒錢之後，開始跟地下錢莊借錢，甚至利用劉德華的名氣跟多位粉絲融資、兜售假的演唱會門票，劉德華得知後終於死心，幫對方還完最後一筆巨債後，便跟姊姊說未來不會再給她一分錢，不過當年外界有質疑姊弟倆聯手詐欺粉絲的聲音，逼得劉德華召開記者會公開家醜、說明真相，並宣布和大姊斷絕關係。過去有記者向劉德華大姊問起弟弟的事，她冷冷地回：「不要跟我提他，就當我沒這個弟弟。」劉德華也曾經表示，即便姊姊沒有飯吃，也不會再給她錢花，而劉德華的大姊曾經被拍到，至今仍住在公宅，看上去模樣落魄，似乎過得很拮据，經濟狀況不是很好，令外界唏噓不已。