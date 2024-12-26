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麻疹疫情近日持續延燒，有醫師指出，麻疹病毒是一種高度傳染性疾病，民眾應重視疫苗接種的重要性，按時接種MMR 疫苗（麻疹、腮腺炎和德國麻疹疫苗），以確保健康。此外，全球多國爆發麻疹疫情，暫時不去高風險區域旅遊才是上策，尤其是台灣往來頻繁的國家，如泰國、越南、馬來西亞、菲律賓、印尼等東南亞地區。疾管署昨（25）日公布國內新增7例麻疹確定病例，均與12/10公布的越南境外移入引發的醫院麻疹群聚事件有關，相關接觸者破千人，將持續監測到明（2025）年1/8。微創手術重症醫師黃軒在臉書發文表示，麻疹病毒是一種高度傳染性的疾病，主要通過空氣中的飛沫，或接觸感染者的分泌物傳播。雖然它可預防，但在新冠疫情後，全球麻疹病例大增，且在多國引發大規模的流行。並以美國CDC報告指出，2024年前3個月麻疹病例數量較前3年高出17倍，2023年則是暴增45倍，顯示新冠肺炎期間麻疹疫苗接種率下降，顯著影響疫情。黃軒指出，日、韓和其他亞洲國家也曾報告麻疹病例增加，日本集中在未接種疫苗的成年人，南韓在今年初達到疫情高峰後，病例數逐漸下降。但國人更需要注意的是東南亞地區，包含泰國、越南、馬來西亞、菲律賓、印尼等，疫情較往年略高且持續上升，台灣近期境外移入病例也皆來自馬來西亞、泰國、柬埔寨、越南等地區。黃軒表示，根據WHO統計，2023年全球麻疹病例約1030萬例，較2022年增加20%。麻疹相關死亡人數也顯著上升，2023年有107500人死於麻疹，主要是在疫苗接種率較低國家。黃軒建議，民眾應重視疫苗接種重要性，按時為子女接種MMR 疫苗以確保自身及社區健康。若有計畫前往麻疹疫情高風險地區，如越南、馬來西亞、泰國等，出發前接種麻疹疫苗以增加免疫保護力。不過，若可以仍是「暫時不去高風險區域」才是上策。