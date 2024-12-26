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檢廉追查京華城容積、政治獻金兩大案，今（26）日北檢偵結起訴民眾黨主席柯文哲在內等11人，其中威京集團董事長沈慶京在羈押庭訊時，對法官出言嗆聲「不會笨到用支票行賄」，涉犯主管監督事務圖利罪、違背職務行賄遭求處17年有期徒刑。京華城容積、政治獻金兩大案今天偵結起訴，檢方認定柯文哲涉犯貪汙圖利、違背職務收賄罪，刑法公益侵占罪、背信罪等4大罪名起訴，且違背職務收賄罪具體求刑15年、公益侵占民眾黨政治獻金求刑5年；木可公司部分政治獻金量處6年徒刑；眾望基金會背信罪量處2年6月，共量處28.6年徒刑。針對沈慶京部分，針對「主管監督事務圖利罪嫌」，量處有期徒刑12年，併科罰金3,000萬元，褫奪公權8年； 「違背職務之行為交付賄賂罪嫌」量處有期徒刑5年，併科罰金300萬元，褫奪公權3年。北檢表ㄕ，沈慶京不法賄賂柯文哲、應曉薇，以收買職務行為之方式圖得百億不法利益，戕害公權力之廉潔公正，犯後尚利用媒體發表已預擬之聲明而為串證，聯絡柯、應刪除彼此間案關訊息，羈押庭訊時甚對法官嗆「不會笨到用支票行賄，均以現金為之等語」，足徵其挑釁司法、藐視法律，犯後態度不佳。