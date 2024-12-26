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北檢偵辦京華城案、政治獻金案，今（26）日依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲。檢察官認定柯文哲收受賄賂並侵占政治獻金，向法院求處總計28年6月徒刑。對此，時代力量新竹市議員林彥甫痛批，昔日主打「清廉、透明」的柯文哲怎麼短短十年不到就如此墮落，確實權力容易使人腐敗。林彥甫指出，北檢新聞稿中提到，柯文哲收受沈慶京賄賂 1,710 萬，指示相關人員違法提高京華城容積率，圖利金額高達121 億，同時柯文哲也涉侵占政治獻金 6,834 萬、挪用基金會款項 827 萬。相信很多人對檢方的聲名不敢置信，昔日主打「清廉、透明」的柯文哲怎麼短短十年不到就如此墮落，確實權力容易使人腐敗，加上政治上充滿各種誘惑，要堅持不貪相當困難，不過一旦跨過紅線、同流合汙，失去的就是人民的信任和託付。林彥甫表示，用十年看清一個人，分手雖然很痛苦，但重要的是先照顧好自己，再尋找下一個對的人。年輕人對第三勢力有所期待，不論是時代力量、民眾黨或其他小黨，就是期盼能夠為台灣的政治帶來改變，而柯文哲的所作所為勢必會讓很多人失望，但希望大家千萬不能絕望，有錯的人是柯文哲，而不是曾經支持他的自己。民眾黨背棄大家對第三勢力的信任，但台灣還有其他優秀的第三勢力政黨值得各位的鼓勵和支持。