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民眾黨主席柯文哲涉入京華城圖利案等，台北地檢署今（26）日開記者會宣布偵結，依《貪汙治罪條例》之違背職務收受賄賂罪、主管監督事務圖利罪等罪嫌提起公訴，其中柯文哲涉收賄、圖利、公益侵占3罪共求刑28年6月。國民黨台北市議員游淑慧說，柯文哲這條棄醫從政之路，難道真的變成「千里為官只為財，義無反顧撈一次」？游淑慧說，不是當了高位、有了權力、組建自己的勢力後，就可以為所欲為。從民眾黨立委黃珊珊到柯妻陳佩琪，都強調市長有權力、有裁量權可以給這些利益，這是多可怕的思維。「如果市長有這麼大的裁量權，為什麼不用來造福一般市民，把龐大容積獎勵給予老舊房屋都更？卻把這個裁量權獨獨賜恩給威京？」游淑慧說，從392%、560%到840%，民眾老舊房屋的都更八年都未必能夠完成，然而京華城案是商業重蓋案，卻在柯文哲的八年內，容積一翻再翻。他們用的手段一再翻新、理由一再創設、而柯市府卻一再買單，京華城的例子是唯一、沒有之一。游淑慧說，每一個公務員都有基本常識，即便裁量權，也應在法律限制底下，否則就是圖利；更別說牽涉對價關係，那就是收賄。台北市房價飆漲最嚴重，人口外移最嚴重的時候，就是在柯文哲八年的市長任內，這或許也跟他放縱土地與容積的操作有關。游淑慧說，「京華城案只是其中的一案，我不知道他還有沒有運用了市長的權力，給他及政黨吸取利益。」他喊話北檢，「勿枉勿縱、證據公開，一翻兩瞪眼，讓該負責的人負責吧。」