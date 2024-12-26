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台北地檢署偵辦京華城、政治獻金案，今（26）日以涉嫌收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴台北市前市長柯文哲，總計求處28年6月徒刑。對此，民進黨立委郭國文向小草溫情喊話，「希望執政黨有一天可以讓你們回心轉意」，並呼籲白黨可以不要再用政治語言來操作小草的情緒。北檢指控，柯文哲圖予財團百億不法利益，收受千萬賄賂，且侵占數千萬政治獻金，同時以涉嫌收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴柯文哲，總計求處28年6月徒刑。對此，郭國文感嘆，很令人遺憾，打著「新政治」的口號來吸引年輕人支持的政黨，最後是黨主席以28年6個月、併科5000萬罰金被起訴。郭國文說，他知道今天許多小草可能心情低落，「也許你們再度對政治感到失望，但我希望執政黨有一天可以讓你們回心轉意，這是我的期待，也是我賦予自己的責任」。郭國文提到，這期間他最不能諒解的是，白黨的公職一直要形塑司法迫害的形象，不願面對柯文哲犯罪的證據，更不斷撕裂社會。郭國文喊話說，柯文哲起訴了，許多分化台灣人的激情也該告一段落了，後續的司法審判交給法官處理，希望白黨可以不要再用政治語言來操作小草的情緒。