台灣民眾黨黨主席柯文哲在台北市長任內，涉嫌圖利京華城改建案容積獎勵，且在競選總統時，也涉入將外界捐款存入木可公關公司等處，當作私人金庫。北檢於今（26）日偵查終結，上午舉辦記者會正式對柯文哲等11名被告提起公訴，其中柯文哲涉嫌4大罪，北檢求刑28年6個月，消息曝光後讓柯文哲支持者非常傻眼，不少人都表示：「這是代表阿北要被關到93歲的意思嗎.....？」引起熱烈討論。
柯文哲2大案件偵查終結！北檢起訴柯文哲求刑28年6個月
北檢今天上午召開記者會，正式對柯文哲、李文宗、彭振聲、邵琇珮、沈慶京、應曉薇、吳順民、黃景茂、張志澄等共11人，依照貪污治罪條例之違背職務收受賄賂罪、主管監督事務圖利罪等罪嫌提起公訴。
其中台灣民眾黨黨主席柯文哲涉貪汙治罪條例第4條第1項第5款「違背職務收賄」、同條例第6條第1項第4款「主管監督事務圖利」等罪嫌，及刑法第336條第1項「公益侵占」、第342條第1項「背信」等罪嫌，求刑28年6個月。
柯文哲選民傻眼：關出來已經93歲！內行揭真相：起訴不等於判決
而在北檢公佈消息之後，有大批柯文哲支持者在社群平台留言表示：「.....28年的概念是阿北出獄已經93歲了嗎？」、「關到93歲真的有點離譜.....到底查到做哪些事情啊」、「28年半真的好重，完全無法接受這個判決」、「一堆人那麼緊張幹嘛，起訴又不等於判決，到時候就算真的有罪，刑期也不一定這麼長啦！」
根據「全民免費法律諮詢網」介紹，所謂起訴的意思，是指檢察官依偵查結果，如果足以認定被告有犯罪嫌疑就會做出起訴的決定，並且做出起訴書，至於被告是否犯罪以及應該如何受到處罰，是交由法官決定。又因為法官認定犯罪所需要的證明程度，比檢察官決定是否起訴證明程度還要更高，因此就算被告被起訴也不代表一定有罪而被判刑。
柯文哲遭起訴還不一定被關！過去真的有案例翻盤
在法官審判的過程當中，也可能獲得相關新事證以及當事人提供的相關證據，在法庭上被起訴之後由法官判決無罪的案例也不是沒有，像是幾年前鬧得沸沸揚揚浩鼎案，前任中研院院長翁啟惠與浩鼎創辦人張念慈曾經涉入收賄案件，在106年1月，士林地檢署偵結浩鼎案，依貪污治罪條例起訴翁啟惠、張念慈。
最後在法院的判決，士院針對翁啟惠被控收受張念慈賄賂，協助浩鼎取得中研院「新一代酵素合成寡醣技術」涉及收賄罪部分判決翁啟惠、張念慈無罪；而張念慈等5人被控內線交易案部分也是判無罪，檢方上訴高等法院，法官仍認為檢察官舉證不足，最終仍判決無罪，最後檢方也不再上訴，案件終於在110年2月結束，全案無罪確定。如今柯文哲被起訴，到底是不是真的有罪，其實最後還是要交由法院來判定才知結果！
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北檢今天上午召開記者會，正式對柯文哲、李文宗、彭振聲、邵琇珮、沈慶京、應曉薇、吳順民、黃景茂、張志澄等共11人，依照貪污治罪條例之違背職務收受賄賂罪、主管監督事務圖利罪等罪嫌提起公訴。
其中台灣民眾黨黨主席柯文哲涉貪汙治罪條例第4條第1項第5款「違背職務收賄」、同條例第6條第1項第4款「主管監督事務圖利」等罪嫌，及刑法第336條第1項「公益侵占」、第342條第1項「背信」等罪嫌，求刑28年6個月。
柯文哲選民傻眼：關出來已經93歲！內行揭真相：起訴不等於判決
而在北檢公佈消息之後，有大批柯文哲支持者在社群平台留言表示：「.....28年的概念是阿北出獄已經93歲了嗎？」、「關到93歲真的有點離譜.....到底查到做哪些事情啊」、「28年半真的好重，完全無法接受這個判決」、「一堆人那麼緊張幹嘛，起訴又不等於判決，到時候就算真的有罪，刑期也不一定這麼長啦！」
根據「全民免費法律諮詢網」介紹，所謂起訴的意思，是指檢察官依偵查結果，如果足以認定被告有犯罪嫌疑就會做出起訴的決定，並且做出起訴書，至於被告是否犯罪以及應該如何受到處罰，是交由法官決定。又因為法官認定犯罪所需要的證明程度，比檢察官決定是否起訴證明程度還要更高，因此就算被告被起訴也不代表一定有罪而被判刑。
柯文哲遭起訴還不一定被關！過去真的有案例翻盤
在法官審判的過程當中，也可能獲得相關新事證以及當事人提供的相關證據，在法庭上被起訴之後由法官判決無罪的案例也不是沒有，像是幾年前鬧得沸沸揚揚浩鼎案，前任中研院院長翁啟惠與浩鼎創辦人張念慈曾經涉入收賄案件，在106年1月，士林地檢署偵結浩鼎案，依貪污治罪條例起訴翁啟惠、張念慈。
最後在法院的判決，士院針對翁啟惠被控收受張念慈賄賂，協助浩鼎取得中研院「新一代酵素合成寡醣技術」涉及收賄罪部分判決翁啟惠、張念慈無罪；而張念慈等5人被控內線交易案部分也是判無罪，檢方上訴高等法院，法官仍認為檢察官舉證不足，最終仍判決無罪，最後檢方也不再上訴，案件終於在110年2月結束，全案無罪確定。如今柯文哲被起訴，到底是不是真的有罪，其實最後還是要交由法院來判定才知結果！
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