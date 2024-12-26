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韓國總統尹錫悅在12月3日無預警宣布戒嚴又解嚴後，不僅在韓國國內掀起軒然大波，彈劾尹錫悅的聲浪不斷，更引起國際間關注。韓國憲法裁判所（即憲法法院）27日將啟動對尹錫悅彈劾案的審理流程。這是韓國憲政史上憲院審理的第3件總統彈劾案。根據韓聯社報導，韓國法律界26日傳出消息，憲法法院將於27日下午2時對尹錫悅彈劾案進行首次庭前會議，在正式庭審之前整理爭議焦點，制定審理計劃。一般而言，案件雙方代理人均會出席，並就彈劾案闡明基本立場和舉證計劃。彈劾案的被申請人無出庭義務。由於庭前會議屬於準備程序，通常1小時左右可以結束。預計尹錫悅彈劾案的庭前會議將進行2至3次，之後再進入正式庭審。但尹錫悅方面尚未提交代理人授權委託書，若其不到庭，審理程序恐會陷入空轉。彈劾案所準用的《刑事訴訟法》規定，若當事人不出庭，準備程序自動結束，但對「存在需繼續進行準備程序的合理理由」的情形不適用有關規定。若尹錫悅不出席，法庭或僅聽取申請人方面（國會）代理人的基本立場和舉證計劃，也可能重新安排日程要求尹錫悅方面出庭。報導指出，尹錫悅最快將於當天就彈劾案審理發表立場。