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民眾黨主席、前台北市長柯文哲涉京華城案與政治獻金案，台北地檢署偵辦後今（26）開記者會宣布偵結，以涉嫌收賄、圖利、侵占、背信等罪提起公訴，總計求處28年6月徒刑。檢方指出，柯文哲以「都市更新」為競選重要政見，卻為「謀培植政治實力及募集資金」圖利京華城公司、鼎越公司，還在調查過程發現在柯出席動土典禮後，沈慶京交付賄款紀錄。北檢偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利、政治獻金侵占案，今偵結共計起訴11名被告，包含陳佩琪、黃珊珊、蔡壁如等人先前多次以證人身分出庭作證，經檢方釐清案情，認定無犯罪嫌疑，而柯文哲則涉收賄、圖利、公益侵占3罪，遭檢方求刑共28年6月。根據檢方新聞稿，北檢指柯文哲以「都市更新」作為競選臺北市長期間的重要政見，明知京華城公司申請最高20％容積獎勵之都市計畫草案內容違背都市更新條例等相關法令，「但卻為籌謀培植政治實力及募集資金，圖利京華城公司、鼎越公司高達121億545萬6748元」。檢方指出，因沈慶京不堪京華城購物中心營運虧損，欲透過土地重建牟利，沈遂持續向柯文哲訴求協助恢復京華城容積，2人於109年2月20日會面，後由柯裁示推進京華城案，圖利京華城公司、鼎越公司高達121億545萬6748元。檢方再指，後沈慶京見柯文哲已踐履京華城一案，因此透過張志澄、朱亞虎尋找威京集團7名人頭，從集團總部取款後，由7名人頭各自匯款30萬元佯為捐贈民眾黨之政治獻金，實為交付210萬元賄賂與柯。待朱亞虎通知賄款210萬元已交付、並附上捐款人頭名單後，李文宗隨即向柯報告，並傳訊給朱亞虎，表達柯文哲感謝之意。新聞稿也提到，檢方調查過程發現111年10月18日的京華廣場動土典禮，柯文哲是其唯一邀請的政治人物，沈慶京還交代秘書自名下帳戶提領1600萬元現金，在柯出席動土典禮後，於111年10月19日至同年11月1日間之某時地，親自交付現金1500萬元賄款，嗣以EXCEL檔案「工作簿」記載「日期2022/11/1-姓名小沈-數字1500-公司-用途-經理人沈慶京」，儲存在其所有之行動硬碟中，記錄沈交付賄款之事實。