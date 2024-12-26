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北檢偵辦京華城案與柯文哲政治獻金案，認定柯文哲圖利財團百億、收賄1710萬元、侵占數千萬政治獻金，依收賄、圖利、背信與公益侵占等罪起訴，共求刑28年6月。對於柯文哲被起訴，「獨派」台灣國理事長陳峻涵聞訊後，到地檢署前施放鞭炮慶祝，不過卻被警方阻止。陳峻涵表示，柯文哲一向標榜白色力量，強調藍綠一樣爛，殊不知，事實證明，柯文哲是個滿口仁義道德，一肚子男盜女娼的無恥之徒。陳峻涵認為，柯文哲遭起訴證明法網恢恢，惡有惡報，可憐的是，因為柯的謊言而對政治充滿期待的小草們的身心摧殘，更嚴重的是，以藍白在立院作亂的種種跡象，令人懷疑，國、眾兩黨背後有中共黑手介入。陳峻涵說，台灣國希望透過起訴柯文哲，能夠瓦解藍白合，進而斬斷中共黑手介入，最終得以發揚政治道德，給台灣人民一個清明的政治空間。