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北檢偵辦京華城案、政治獻金案，今（26）日依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪起訴民眾黨主席柯文哲。檢察官認定柯文哲收受賄賂並侵占政治獻金，向法院求處總計28年6月徒刑。對此，時代力量表示，提醒所有從政者，應以民眾黨、柯文哲為戒，切莫跨越法律紅線，民眾黨別再全黨挺貪腐。北檢今天上午召開記者會，正式對柯文哲、李文宗、彭振聲、邵琇珮、沈慶京、應曉薇、吳順民、黃景茂、張志澄等共11人，依照貪污治罪條例之違背職務收受賄賂罪、主管監督事務圖利罪等罪嫌提起公訴。其中台灣民眾黨黨主席柯文哲涉貪汙治罪條例第4條第1項第5款「違背職務收賄」、同條例第6條第1項第4款「主管監督事務圖利」等罪嫌，及刑法第336條第1項「公益侵占」、第342條第1項「背信」等罪嫌，求刑28年6個月。時代力量表示，尊重司法，也提醒所有從政者，應以民眾黨、柯文哲為戒，切莫跨越法律紅線，帶上金權魔戒，失去人民的託付和信任。時力也正告台灣民眾黨尊重司法，別再全黨挺貪腐，動員民粹，煽動人民挑戰司法。