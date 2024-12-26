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民眾黨主席柯文哲涉入京華城圖利案等，台北地檢署今（26）日開記者會宣布偵結，依《貪汙治罪條例》之違背職務收受賄賂罪、主管監督事務圖利罪等罪嫌提起公訴，其中柯文哲涉收賄、圖利、公益侵占3罪共求刑28年6月。藥師林士峰說，看到柯文哲被求刑28年半，併科罰金5000萬，青鳥們大概又要高潮一波了。不過林士峰說，根據北檢新聞稿，「柯文哲出席京華廣場動土典禮後，於 111 年 10 月19 日至同年 11月 1 日間之某時地，親自收受沈Ｏ京交付之現金 1,500 萬元賄款，嗣以 EXCEL 檔案「工作簿」記載：『日期2022/11/1-姓名小沈-數字1500-公司-用途-經理人沈慶京』，儲存在其所有之行動硬碟中，記錄沈Ｏ京交付上開賄款之事實。」林士峰質疑，所以現在代表國家司法體系的台北地方檢察官，可以用這麼薄弱的主觀證據，去求處重刑了嗎？那個1500萬的秘寶，到底被柯文哲收到哪去了？我們國家什麼時候已經淪落到，以司法權力來剷除異己了？這種架構下，跟被西台灣統治的差別又在哪？