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疾管署今（26）日公布國內新增1例外移入瘧疾病例，20多歲本國籍女性今（2024）年11月上旬到非洲盧安達，但未服用瘧疾預防用藥，返台後出現發燒、寒顫、骨痛、肌肉痛等症狀，經急診確診為惡性瘧，治療後狀況穩定。疾管署呼籲，民眾前往瘧疾流行區，至少出國前1個月到醫院諮詢，並出國前、出國期間及返國後持續不中斷服用瘧疾預防藥物，返國後出現類似症狀應儘速就醫。根據疾管署監測資料顯示，國內今年截至12/24為止，有9例瘧疾確定病例，均為境外移入，較過去5年同期2到7例略高，分別是為5例外國籍及4例本國籍，發病年齡介於20多歲至60多歲，檢出病原體為5例惡性瘧、3例間日瘧及1例三日瘧，感染國家為非洲安哥拉、喀麥隆、奈及利亞、衣索比亞、尚比亞、馬拉威、盧安達及亞洲緬甸及印度，其中1例死亡。疾管署表示，近10年累計63例確定病例，均為境外移入，年齡21歲到50歲為多，感染地區以非洲國家為多，檢出病原體以惡性瘧為主，其次為間日瘧。疾管署指出，今日公布的新增1例境外移入瘧疾病例，為20多歲本國籍女性，今年11月上旬至非洲盧安達，但未服用瘧疾預防用藥。11/20在度拜當地醫院診斷為瘧疾重症，經治療後症狀改善，11/30返國，但在12/21因出現發燒，伴隨寒顫、骨痛、肌肉痛且無上呼吸道感染症狀，至醫院急診，經診斷為惡性瘧再發。經治療後狀況穩定，目前在家休養中，衛生單位將追蹤個案健康狀況及後續檢驗結果。疾管署指出，國際間瘧疾疫情持續，且於我國發生境外移入病例，根據世界衛生組織（WHO）年報資料顯示，2023年全球有2.63億病例及59.7萬例因瘧疾死亡，約94%病例及95%死亡病例發生在非洲區域，超過一半的死亡病例發生在4個國家，包含奈及利亞、剛果民主共和國、尼日及坦尚尼亞。其中，剛果民主共和國近期爆發不明原因疫情且已導致近600人罹病，大部分是兒童，致死率約6.2%。盧安達今年迄今累計超過51萬例，已高於去年同期。亞洲今年疫情則是印度累計超過20萬例，韓國、泰國也分別累積700例、4000例。疾管署表示，瘧疾是由感染瘧原蟲之瘧蚊叮咬人類而傳染的疾病，可分為間日瘧、三日瘧、惡性瘧、卵形瘧；其中以間日瘧及惡性瘧最常見。疾管署表示，大多數人感染後，可能於7天至30天內出現症狀，早期症狀與流感類似，主要為發燒，也可能出現頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐和疲倦等症狀，如未接受適當的治療，發病數天後會出現間歇性或週期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。疾管署指出，間日瘧跟卵形瘧可能潛伏在肝臟數星期或甚至數年後再復發，所以在治療完血液瘧原蟲之後，必須再服用primaquine 14天做根除治療，以避免間日瘧或卵形瘧復發。疾管署呼籲，民眾前往瘧疾流行地區，請至少於出國前一個月，先至國內旅遊醫學門診諮詢，並依醫師指示於出國前、出國期間及返國後持續不中斷服用瘧疾預防藥物；旅遊期間請穿著淺色長袖長褲，塗抹政府機關核可的防蚊藥劑，儘量安排住在有紗門紗窗的房舍；返國後如出現疑似症狀應儘速就醫，並提供醫師旅遊史及曾服用的瘧疾預防藥物等資訊，以做為診斷與治療參考。