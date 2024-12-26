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▲侯友宜日前透過影片介紹新北市美術館內部環境以及開館進度。（圖/新北市文化局提供)

▲新北市美術館館內共有五大展場，其中三樓展場挑高11米，透過升降式桁架，能展示各種不同規格的作品。（圖/新北市文化局提供)

▲新北市美術館致力成為「全民美術館」，地下一樓空間以創作、學習和推廣為核心，提供適合不同年齡層的教育活動及共創空間。（圖/新北市文化局提供)

▲館內空間結合藝術家的互動裝置藝術，迎接明年開館，新北市美術館精心規劃了四大開館。（圖/新北市文化局提供)

新北市政府宣布，位於鶯歌區的新北市美術館將於明(2025)年4月25日正式開館。市長侯友宜透過影片介紹新北市美術館的建築特色、內部環境以及開館進度，並揭曉四大開館展覽的精采內容，為藝術愛好者與市民帶來一座結合文化、自然與創意的新地標。新北市美術館主體建築地上八層、地下三層，整體設計以建築與自然環境的平衡為核心，展現現代建築美學。市長侯友宜與新美館館長賴香伶介紹美術館館內五大展場，從挑高11米靈活運用升降式桁架的三樓展場，到挑高七米、採無落柱設計引入自然光的六樓展場，近500坪的大空間，可以因應不同規格的作品展示，充分展現新北市美術館的空間規模與展示潛力。侯友宜表示，美術館是城市文化的新起點，希望讓每個人都能在這裡感受藝術的美好與學習的樂趣。新北市美術館致力成為「全民美術館」，在地下一樓規劃了「長盒子」、「方盒子」、「斜盒子」及「小盒子」，以創作、學習和推廣為核心，提供適合不同年齡層的教育活動及共創空間。為迎接明年開館，新北市美術館精心規劃了四大開館展覽，內容涵蓋國際視野、城市歷史、科技藝術以及親子共創，滿足各種觀眾的期待。「國際策劃展」探索新北市在全球生產鏈中的角色，透過當代藝術作品呈現從工業時代到後工業時代的生活、地理與社群的對話與轉變；「典藏研究展」以美術館典藏品梳理新北市的歷史發展，揭示城市在不同時期、區域空間與共同體形成的經驗；由跨世代藝術家組成的「跨世代創作團體展」，運用遊戲引擎與人工智慧建構「人、社會與宇宙」主題的生命景觀，帶來科技與藝術交融的創新體驗；「親子共創展」聚焦城市與自然的演變與關懷，透過互動裝置與推廣計畫，邀請民眾參與創作，共同探索藝術的無限可能。目前新北市美術館已完成室內裝修進入靜置期，開館的籌劃工作也正如火如荼地進行中。市長侯友宜宣布2025年4月25日，這座融合藝術、文化與自然的新地標即將開館，邀請市民朋友共同見證這歷史性的一刻，為城市注入全新的文化活力!