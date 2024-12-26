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▲張惠妹說，同學都會嘲笑她的名字像上一輩的名字。（圖／YouTube）

▲張惠妹日前在大巨蛋演唱會上，要全場觀眾「連名帶姓」喊她的名字。（圖／聲動娛樂提供）

天后張惠妹（阿妹）上周末首度登上台北大巨蛋開唱，和歌迷狂歡2天，在第2場的結尾她相當享受全場粉絲一起「連名帶姓」呼喊她的名字。但其實張惠妹曾經很不滿意自己的名字，甚至不斷求爸爸讓她改名，甚至跟經紀公司簽約時，第一個要求就是一定要改名。孰料算命師一算，反而稱「張惠妹名字一改就沒有人氣了！」果真張惠妹用本名出道，至今已經紅了28年。近來網路上瘋傳一段影片，是張惠妹早期上胡瓜和許效舜的節目片段，當時她分享自己從小到大的經歷，提到她原本不太喜歡自己的名字，尤其國小到國中的階段，一直很希望爸爸可以幫她改名，「也不是說這個名字很難聽，就是覺得有一個妹字不太好，同學都會說你的名字好像我媽媽的名字」，所以才會一直求爸爸幫忙改名。張惠妹表示，後來她進到公司準備出道之前，簽約的第一個要求就是「一定要改名」，希望可以取個藝名，「不管（叫）什麼都好，我就是想要改名，因為小時候一直想要改名，但都沒辦法改。」不過後來公司拿她的名字去給算命師，對方卻直言，「這名字不能改，一改就沒有人氣了！」所以她闖蕩演藝圈使用的就是本名，現在也如算命師所言爆紅，人氣旺了28年，還在今年站上台北大巨蛋舞台。張惠妹如今似乎也非常喜愛自己的名字，日前在大巨蛋安可環節，唱完〈如果你也聽說〉，接著就要現場4萬名粉絲「連名帶姓」呼喊她，並清唱〈連名帶姓〉，讓粉絲大飽耳福。而張惠妹也將在本周末再度站上大巨蛋開唱，和20萬名粉絲一起嗨到跨年夜，吸金能力一流的她，此次演唱會總票房也超過8億元。