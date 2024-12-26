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美國股市昨（25）日適逢耶誕節休市一日，少了外部影響，台北股市今（26）日開盤上漲55.95點、來到23276.08點，隨後走勢震盪，午盤漲點稍稍收斂至33.63點或0.14%，來到23253.76點，日K連3黑。大盤開高之際，中小型股也同步走高，櫃買指數開盤上漲0.17點、來到256.58點，站上年線關卡，盤中最高來到258.12點，不過也隨著大盤漲幅收斂，午盤來到1.03點或0.4%，來到257.14點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：佳能、友訊、新盛力、泰金寶-DR、順達；午盤個股成交值排行榜前五名為：順達、聯鈞、佳能、台積電、新盛力。權值股漲多跌少，權王台積電盤中再度無力，今日平盤價1085元開出後，盤中最高來到1090元、上漲5元，不過午盤再度回到平盤價；鴻海以187.5元開出、上漲1元，最高來到189元，午盤則是上漲1元或0.54%，來到187.5元；聯發科走勢相對強勁，以1420元開出後，隨後一路走高，最高來到1430元，午盤上漲15元或1.06%，來到1425元。