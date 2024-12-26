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久違的聖誕大戰「Stephen Curry VS LeBron James」戲碼沒有讓人失望！這場由金州勇士對決洛杉磯湖人的比賽，激戰到最後一分鐘，Stephen Curry在最後時刻差點接管比賽，連續三分球命中，包括在「詹皇」LeBron James面前射進的一記高難度外線，讓主場球迷陷入瘋狂，但可惜勇士最終還是慘遭Austin Reaves上籃準絕殺，113：115輸球。比賽讀秒時刻，Stephen Curry上籃，變成2分差，Max Christie兩罰俱中，將比分變成4分差。這時候Curry上演神奇表現，藉由掩護後創造出微小空檔，雖然James立刻上前封堵，但他還是命中三分，讓比數變成1分差。之後Austin Reaves兩罰俱中，勇士有一波球權就將比分扳平的機會，Curry再次藉由掩護創造出空檔，手起刀落，在最後7.1秒命中追平三分球，雙方113：113平手。湖人掌握最後一波進攻機會，Austin Reaves從左側切入，過了防守者之後如入無人之境，輕鬆上籃得分。勇士沒有暫停，Curry後場一拋未能命中，比賽就此結束。這場比賽Curry命中8記三分球，狂砍38分，還有6次助攻。LeBron James則是22投12中，得到31分，另有10助攻，4籃板。