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民眾黨主席柯文哲涉入京華城圖利案等，台北地檢署今（26）日開記者會宣布偵結，依《貪汙治罪條例》之違背職務收受賄賂罪、主管監督事務圖利罪等罪嫌提起公訴，其中柯文哲涉收賄、圖利、公益侵占3罪共求刑28年6月。根據民眾黨規定，黨員涉貪，最重可以除名。根據《民眾黨紀律評議裁決準則》，黨員若違反廉政透明公約，包括涉犯《刑法》瀆職、偽造貨幣、偽造有價證券、侵占、詐欺 背信及重利、恐嚇及擄人勒贖、贓物罪章之罪，或是涉犯《政治獻金法》第二十五條、第二十六條、第二十 八條第二項及《貪污治罪條例》之罪，或是涉法務部調查局重大經濟犯罪案件認定要點所列重大經濟犯罪，視情節輕重，應予以除名或停權之處分。不過若違紀之相關案件涉及司法程序，嗣後獲不起訴處分或經各級法院判決無罪者，經中央評議委 員會重新審議後得減輕原處分或回復原有權利。新竹市前市長高虹安在立委任內因助理費爭議，9月時遭檢方依《貪污治罪條例》起訴，民眾黨中評會當時就決議，依照廉政準則規範予以暫停黨權處分。