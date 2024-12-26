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台北地檢署偵辦京華城弊案長達7個月，今（26）日依貪污治罪條例等重罪，起訴民眾黨主席柯文哲等11名被告，台北地院表示，目前已收到京華城案的起訴卷證，由分案室與分案庭長研判確認，應屬刑事一般庭或重金庭的案件中。預計於下午2點於五樓法官研究室公開抽籤，屆時也會簡單說明抽籤原則。針對柯文哲被起訴，相關起訴書、證物也將移請台北地方法院審理。據了解，台北地院將設下4道關卡、大陣仗出動10名法官進行分案審查，預計將交由重大金融犯罪專庭審理，下午二點採人工抽籤公開分案。人工抽籤將由重金專庭庭長吳承學主持，並在媒體監督下進行人工抽籤，而因京華城案應分給北院重金專庭審理，預計將由8位重金專庭法官輪分，看看最後由誰「中獎」。受命法官中籤後，將先簡略閱讀起訴內容與法條，並於諭知何時召開移審庭，在移審庭召開之前，法官必須要看完891頁的萬言起訴書重點，思考柯文哲等5名在押被告起訴後，有無符合逃亡、串供、滅證之虞等羈押要件，並於移審庭內請5人陳述意見，這也是柯等5名羈押被告4個月以來首度有機會對外發聲，預計將花不少時間說明。