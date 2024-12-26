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▲民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利、政治獻金侵占案，台北地檢署今（26）日起訴柯文哲，求處總計28年6月徒刑。（圖／NOWnews攝影中心攝）

民眾黨主席柯文哲深陷京華城容積、政治獻金兩大案，檢方今（26）日宣布偵結，依《貪污治罪條例》違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪，向法院求處總計28年6月徒刑。政治學者施正鋒認為，整份起訴書寫得洋洋灑灑，可惜的是可能沒有一刀斃命的證據。北檢針對柯文哲的起訴書多達168頁，根據北檢起訴書指出，柯文哲涉嫌在擔任台北市長期間收受威京集團董事長沈慶京賄賂共1710萬元，其中最大筆是在2022年10月19日至11月1日間，柯文哲親自收受沈慶京交付的1500萬元現金賄款。檢方還在柯文哲的行動硬碟中，發現一份Excel「工作簿」檔案，上面清楚記載「日期2022/11/1-姓名小沈-數字1500-公司-用途-經理人沈慶京」的字樣。黃國昌也針對此事一早就提出疑問：「北檢認為柯文哲親自收受1500萬賄款，然而，什麼時候收的？北檢不知道；在哪裡收的？北檢不知道；賄款的流向？北檢一樣不知道；然後，北檢還是硬要指控柯文哲收賄款！押人取供押了4個月，不要說證據了，連收賄的基本事實都無法認定，這種起訴品質，邢泰釗、王俊力不會覺得汗顏嗎？」而北檢今日公布之起訴書共168頁，曾擔任多個大學教授的政治學者施正鋒也提到，評估針對柯文哲他本人涉及的相關案件接下來都還會拖非常久。而事實上，除了京華城容積、政治獻金兩大案之外，柯文哲涉及的還有北士科案、萬華漁果市場案和南港轉運站BOT案，而其中北士科案會成為下波起訴重點。