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▲柯文哲被羈押113天，北檢終於偵結起訴。（圖／記者李政龍攝）

▲九把刀發文表示，今天早上心情莫名得好，平時不買樂透的他，想去試一下手氣。（圖／九把刀臉書）

▲▼九把刀的發文內容有弦外之音。（圖／九把刀臉書）

65歲民眾黨主席柯文哲涉犯京華城容積案、政治獻金案，歷經113天羈押，檢方今（26）日上午宣布偵查終結，依貪污治罪條例違背職務收賄、圖利、侵占、背信等罪將柯文哲起訴，4大罪共具體求刑28年6個月。知名作家、導演九把刀一大早意有所指地說：「突然！今天早上心情很好，但卻說不上是什麼原因！」還說要去買樂透。今天上午9點55分，九把刀在臉書發問：「很奇怪，連續幾天的莫名焦慮後，突然！今天早上心情很好！但卻說不上是什麼原因，很不具體，請問大家有沒有相似的經驗？我剛剛散步，迎面而來的每個人看起來也都心情很好，到底？」九把刀還問粉絲：「有人今天早上心情也突然很好的感覺嗎？」不少人回覆：「心情好+1」、「出來了...我是指太陽出來了」、「那其實是集體意識的影響，時事的焦慮以及聖誕能量的快樂」、「應該滿多人都這樣喔」、「好緊張又期待！」不過也有人說：「現在高興有點太早了啦！還是立某院那裡比較需要關注！」而當10點整一過，柯文哲確定被起訴的消息傳得沸沸揚揚，九把刀再度發文：「我極少買樂透，主要是因為忘了要買，今天有點想克服一下忘性，去買一下，有哪些號碼需要避開，以免太多人一起中獎，獎金會劇烈稀釋的嗎？」粉絲紛紛留言：「28、06紀念性買一下啦」、「四星彩可以買7414」、「卡位」、「28一定買，06特別號」、「不會開出的號碼不要買，太多人投注的號碼不要買，以上，祝您幸運中獎！」九把刀長期關注社會議題，當年公開支持台灣太陽花學運，也參加過反服冒等社會運動，曾經被大陸網友扣上「台獨」帽子。