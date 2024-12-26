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在AI熱潮的推波助瀾下，2024年散戶投資人最愛的投資標的就是輝達（NVIDIA）股票，共買超近300億美元，而去年散戶最愛的電動車大廠特斯拉（Tesla），今年散戶買超金額為147億美元，僅有輝達的一半。根據《CNBC》報導，萬達研究（Vanda Research）的數據顯示，截至12月17日，散戶投資人共買超近300億美元的輝達股票，幾乎是全球最大指數股票型基金SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）的兩倍，輝達在散戶投資人投資組合中的權重，從2024年初的5.5％上升到了10％以上。有散戶投資人表示，市場的AI熱潮讓人感覺「條條大路通輝達」。萬達副總裁亞齊尼（Marco Iachini）表示，事實證明，輝達是1檔從特斯拉手中搶盡風頭的股票，輝達本身的股價漲幅就令人印象深刻，「股價表現說明了一切」。投資銀行DA Davidson的主管盧里亞（Gil Luria）表示，散戶投資人如此迅速地調整投資組合比重，可以說「輝達確實脫穎而出，上升幅度非常驚人」。然而，盧里亞也指出輝達似已「失去了一些動力」，資金流入有所降溫。盧里亞認為，儘管輝達的利潤繼續超出華爾街預期，但其超出預期的幅度不足以支持股價持續快速上漲，現在輝達股票已達到更「平衡」和「合理」的水位。晨星公司（Morningstar）的分析師柯萊諾（Brian Colello）則表示，考慮到輝達的市值規模，輝達股價的波動性「相當大」，突顯出散戶投資人在影響股價方面所發揮的作用。