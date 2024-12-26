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前台北市長、民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案、政治獻金案，台北地檢署偵辦後今（26）開記者會宣布偵結，以涉嫌收賄、圖利、侵占、背信等罪提起公訴，總計求處28年6月徒刑。民進黨立委沈伯洋指出，本案未來兩大爭執重點在於是否違背職務以及柯文哲拿的錢是否為賄賂，同時也隔空反諷黃國昌，稱「用民粹的方式對官員吼叫、跑到北檢討論偵察不公開，都不是討論、解決問題的方式」。北檢偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城圖利、政治獻金侵占案，今偵結共計起訴11名被告，包含陳佩琪、黃珊珊、蔡壁如等人先前多次以證人身分出庭作證，經檢方釐清案情，認定無犯罪嫌疑，而柯文哲則涉收賄、圖利、公益侵占3罪，遭檢方求刑共28年6月。對此，立委沈伯洋臉書發文分析指，檢方認定柯文哲「違背職務」、「拿的錢是賄賂」，前者可能是日後爭執重點，明知反而不是重點；而後者柯文哲「也可以辯稱是政治獻金」，但因為後來被查到給1500萬，沈伯洋認為這點若要爭執可能不容易，只能改爭執對價關係，也就是「爭執說，我給錢，不是為了京華城」，但後來陸續透過議員施壓這件事，可說是證據充足。他也提到柯案重點還包含侵佔與其他案的金流問題，首先侵占的手法檢方認定是「肖像權授權」這個方式，「雖然這件事很扯，但立論基準點不是很穩定。只是，後來柯文哲又被證明直接QR Code進木可帳戶，我看這一點大概也是被突破了」；他又指目前明顯還有許多金流並未被檢方公布，「畢竟還有其他案，但金流可能是共通的」。北檢起訴柯文哲後，民眾黨立委黃國昌也火速抨擊北檢政治辦案斧鑿斑斑，為了構陷柯文哲，無所不用其極地踐踏司法，挑戰一般人的智商，「功在黨國」四個大字，北檢當之無愧。沈伯洋則稱自己此前並沒有針對柯案寫過分析文章，一方面是相信應該讓證據說話，二來是因為立法院有很多要務，接著也隔空反擊黃國昌「用民粹的方式對官員吼叫、跑到北檢討論偵察不公開，都不是討論、解決問題的方式」。文末，沈伯洋指從起訴新聞稿看來，「看來大家對於怎麼破壞硬碟和USB十分不熟悉」，不少網友對此則紛紛留言表示，「很多人真的不知道要怎麼刪硬碟耶，舊電腦就直接丟了，硬碟資料都沒刪」、「但凡有經歷過成大MP3事件的大學生，人人都有學過怎麼物理破壞硬碟」、「物理攻擊才是真的，電玩遊戲沒有唬爛」、「說好的身正不怕影子斜？」。