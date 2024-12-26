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NBA聖誕大戰焦點對決，湖人今天以115：113險勝勇士，當家「詹皇」LeBron James砍下全隊最高31分10助攻，收穫生涯第11場聖誕大戰勝利，超越好友Dwyane Wade，獨居史上之最，且達成聖誕大戰生涯500分成就，也是史上第一人。下週就要滿40歲、在NBA打滾22年的James，此前，生涯一共參加了18場聖誕大戰，是史上最多，累積476分也是得分最高的球員，此外，史上只有9位球員在聖誕大戰繳出「大三元」成績單，James也是其中一人。James向來在聖誕大戰的表現都十分精彩，場均高達34分，今天第19次出場，手感一樣不錯，上半場就拿下19分，第三節完成500分里程碑，全場出賽37分鐘，22投12中，攻下全隊最高31分，外帶10助攻4籃板2抄截。James也收下生涯第104場，單場30分10助攻的比賽，超越快艇球星James Harden，登上史上第一寶座，此外，這是James生涯第561場，得分至少30分的比賽，距離史上第一的「籃球之神」Michael Jordan（562場），只差1場。