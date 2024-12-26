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台北地檢署偵辦京華城容積弊案、民眾黨政治獻金案，今（26）日全案偵結，檢方指控柯文哲收賄1710萬、侵占政治獻金6834萬6790元、以及挪用眾望基金會827萬等，總計共9371萬餘元。檢方認定柯文哲涉嫌違背職務收賄、主管監督事務圖利、公益侵占和背信，將柯文哲起訴，求刑28年6月、褫奪公權10年，全案將移審台北地方法院。北檢指出，柯文哲明知京華城公司申請最高 20％容積獎勵的都市計畫草案內容，違背都市更新條例等相關法令，而沈慶京則向柯文哲訴求協助恢復京華城容積，柯文哲為了籌謀培植政治實力及募集資金，與沈慶京於109年2月20日會面，後續柯文哲裁示推進京華城案，涉圖利京華城高達121億545萬6748元。沈慶京則透過張志澄、朱亞虎尋找威京集團7名人頭，假借「政治獻金」名義匯款給民眾黨，實際上卻是行賄款項，沈慶京獲悉後，即於109年3月23日指示被告張志澄、朱亞虎匯款210萬元至柯文哲掌控之民眾黨帳戶，待朱亞虎通知賄款210萬元已交付、並附上捐款人頭名單後，李文宗隨即向柯報告，並傳訊給朱亞虎，表達柯文哲感謝之意。北檢也發現，沈慶京於111年10月19日至同年11月1日間，親自交付現金1500萬元賄款，於柯文哲的行動硬碟中，發現一份Excel「工作簿」檔案，記載「日期2022/11/1-姓名小沈-數字1500-公司-用途-經理人沈慶京」，儲存在其所有之行動硬碟中，記錄沈交付賄款之事實，該筆為收賄款項中最大一筆。政治獻金公益侵占案中，柯文哲身為民眾黨黨主席將捐贈予黨的600萬元侵占入己，並未存入民眾黨政治獻金專戶。檢方查出，柯文哲為了規避政治獻金法所明定支出用途限制，以商業交易行為包裝，先在2022年11月1日與木可簽訂肖像權同意書，約定將自己的肖像權獨家授權給木可。2023年5月20日，再由木可與柯的競選辦公室簽訂「授權委託作業管理合約書」，約定由木可將柯文哲的肖像行使權，授與競選總部，李文宗則指示以肖像權授權金名義義，由政治獻金共匯付1,500萬元予木可公司，以此迂迴手段將政治獻金挪供柯文哲私人使用。柯文哲再以支付木可公司員工薪水名義之方式，由政治獻金匯款共124萬1036元予木可公司，以此方式侵占政治獻金，柯文哲又以投資名義，由政治獻金匯款100 萬元予國際電影公司，用以侵佔政治獻金，總額高達1724萬1036元。不僅如此，柯文哲、李文宗、李文娟利用網路商店「木可好店」進行募款，利用臉書、IG、民眾黨官方網站等媒體宣傳第三波募款換小物，民眾也為支持柯並換取募款小物而捐的政治獻金，本應全數存入柯文哲政治獻金專戶，不過卻全都匯入木可公司帳戶內，總計4133萬5588元，而柯文哲也透過KP SHOW募款演唱會侵占盈餘77萬166元，木可公司收受採風公司捐與民眾黨之政治獻金300萬元，這部分合計占4510萬5754元。檢方也查出，111年12月至113年8月，柯文哲還涉嫌挪用眾望基金賄款向支付競辦員工薪資背信案，用民眾捐給眾望基金會，挪用給文哲聘請13位員工處理競選總統相關活動、及後續黨務活動，期間於共支付827萬1095元。