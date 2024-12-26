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台鐵春節疏運加開302班次，今（26）日凌晨0時開放東部列車、明日開放西部列車訂票，台鐵公司指出，截至今日早上9時就已經賣出39.4萬張車票，其中，台北往返花蓮、台東尖峰時段長途自強號、新自強號等座位已售完，但南迴線仍有座位。台鐵今日開賣春節假期東部幹線對號列車車票，包含宜蘭線、北迴線、花東線、南迴線及跨線列車。根據台鐵統計，截至今日上午9時為止，已完成213728筆、394254筆訂票。台鐵提醒，旅客完成訂票後，務必在2日內（含訂票當日）到各電腦售票車站、郵局及便利商店取票，或或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票，逾期未取的車票，將在12/28上午9時重新釋出。台鐵表示，截至上午9時的預訂情況，台北往花蓮、台東方向，1/24下午5時以後，以及台東、花蓮往台北方向2/1、2/2全天長途自強號座位已售完，但中短途仍有座位。另南迴線高雄往台東、台東往高雄方向，長途各時段自強號尚有座位。此外，台鐵表示，1/24、1/25以及2/1、2/2東線有8班採實名制列車，於12/28的凌晨0時開放設籍花蓮縣、台東縣的現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V，以及上述兩者的配偶與直系血親1等親國民訂票。