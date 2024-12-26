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中華民國對外貿易發展協會今（26）日召開2024年度記者會，貿協董事長黃志芳表示，面對明年即將上路的川普2.0時代，貿協準備三項策略，其中就包括明年將要前進美國南部大城，德州達拉斯舉辦台灣形象展。黃志芳報告，據國際貨幣基金組織（IMF）估計，全球經濟平均成長3.2%，其中中國、印度、東南亞都有可能超過這個成長率，而台灣預估是2.7%，但根據主計總處明年預估台灣經濟成長率仍有3.2%，仍會比全球平均高。他接下來說，全世界現在都很擔心川普2.0時代來臨對於台灣的衝擊，依據《經濟學人》統計的川普風險指數，墨西哥、德國跟中國風險都偏高，但是台灣是相對低；美國信息技術與創新基金會（ITIF）統計川普風險指數，川普風險指數39個盟友之中台灣排31名，低於日本跟南韓，意味台灣仍不用太擔心。面對川普2.0新局勢，貿協作出3項因應，包括地緣經濟調查（TAITRA INDEX）、明年2025年台灣形象展將要前進美國南部德州的達拉斯，以及因應美國再工業化，提供台商協助。首先，據貿協所針對2500家廠商所進行TAITRA INDEX，「貿協外銷預期指數」從選前的42.8提升至選後的45.1，顯示各廠商在大選後對貿易不確定性因素減少，台灣出口企業當下外銷環境感受，有47.5%的廠商看壞貿易、45.3%中立看待。至於廠商看待未來3年美元對新台幣匯率，其中有34.1%認為會維持穩定，34.8%認為會升值、認為會貶值約26.8%，各方約佔3分之1，顯示大家都認知匯率是重要風險，但是大家都沒有一定把握。針對外界最關心川普2.0關稅，貿協發現，廠商預估會調0%至10%約27.4%；10%至20%為61.2%；20%至50%為4.2%。但值得欣慰的是，有近7成廠商表示，自己有能力可以部份轉嫁成本，對於台灣廠商是個比較樂觀的現象。黃志芳接著預告，將在明年8月赴美國德州達拉斯舉辦旗艦級的美國台灣形象展，並針對美國再工業化政策，提供台灣企業各項服務。他提到，近年人才、資金、技術都有往美國南部集中的趨勢，除了台積電在亞利桑那州投資外，德州達拉斯是美國南部最重要的科技、產業、半導體、交通、物流、運輸中心，在此舉辦台灣形象展，將成為明年台美政府、媒體、產業、科技界溝通的最重要活動及平台。