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今（26）日，北檢偵查起訴民眾黨主席柯文哲等11人，並對柯文哲求刑共28年6月。不過就在柯文哲被起訴前一周，12月17日，檢方大動作傳喚民眾黨黨團主任陳智菡、北市議員黃瀞瑩、民眾黨副秘書長許甫和發言人吳怡萱，以及木可公司員工李婉萱、何璦廷到北檢作證，當時陳智菡和吳怡萱面對鏡頭時，直言「來協助釐清政治獻金跟競選小物」，時隔幾日，12月20日，北檢以證人身分再約談民眾黨北市議員陳宥丞。今北檢起訴書中指出，陳智菡、黃瀞瑩、陳宥丞等5人，疑似利用「網紅帶貨」銷售手法，以折扣碼方式自木可公司取得募款小物之分潤，目前另案偵辦中據悉，曾有平面媒體指出，調查局在清查金流時，發現民眾黨疑似利用陳智菡、黃瀞瑩、陳宥丞、民眾黨副秘書長許甫和發言人吳怡萱等人的高知名度，吸引選民捐贈政治獻金，接著再發放「折扣碼」，讓他們能以較低價格購買競選小物，進而從中抽取分潤。不過陳智菡也為此澄清，只是商品販賣行為，根本就不是政治獻金，澄清自己從木可公司收取的是勞務報酬。當時有律師分析，若明知道販售競選小物的所得應歸屬於政黨，卻用其他的方式讓這些收入掛到其他公司名下，甚至由私人任意挪用，可能會違反政治獻金法，甚至成為背信、侵占罪的共犯或幫助犯。如今北檢起訴書指出，以折扣碼之分潤，是否涉及刑事不法，另案偵辦。