我是廣告 請繼續往下閱讀

北檢今（26）日起訴民眾黨主席柯文哲，認定其收受賄賂並侵占政治獻金，向法院求處總計28年6月徒刑。對此，台北市議員陳怡君表示，柯文哲從政是市民及政壇的一場惡夢，北檢起訴就是民眾黨及柯文哲的「夢醒時分」；她感嘆，柯文哲舉起新政治乾淨的大旗，讓人民對新政治懷抱期待，未料到頭來卻換來更令人厭惡的舊政治。陳怡君提到，北檢新聞稿內容，柯文哲違背市長就宣誓條例所揭示應恪守國家法令、不收受賄賂等誓詞，柯文哲辜負了支持他的選民，也辜負了所有的支持者。她說，柯文哲、民眾黨「選舉發大財」辜負了支持他的選民，盼柯文哲能夠深刻悔悟。陳怡君回憶，柯文哲在上任之初，挾著高人氣的保護傘，取消了許多台北市民原有的福利，例如UBike前30分鐘免費、重陽敬老金等，結果導致局處首長不堪壓力、一個換一個，在面對羞辱及情緒勒索之下，無法一展長才而紛紛求去，由於柯文哲的專斷獨裁、剛愎自用，把人才當奴才，而造成了今天的後果。陳怡君提到，柯文哲的許多政績到後來都變成爛攤子、留給後面的人收拾，當初引以自豪的社宅政績，完工後漏水狀況層出不窮，讓市民苦不堪言，不僅如此，大巨蛋更是歹戲脫棚、擺爛收尾，完工後棒球賽漏水、演唱會也漏水，還鬧到外媒成為國際笑話。陳怡君提到，如今柯文哲兩案偵結、被求刑28年半，後面要面對的還有偵辦中的北士科、南港轉運站BOT，及魚果市場改建案，8年的市長時光，因人民相信他的初衷而上台，卻因權力的誘惑而換來如今眾人唾棄、成為過街老鼠，不禁令人唏嘘感嘆。