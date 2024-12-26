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民眾黨主席柯文哲涉入京華城圖利案等，台北地檢署今（26）日開記者會宣布偵結，柯文哲涉收賄、圖利、公益侵占3罪，檢方求刑28年6月。不過曾任柯文哲任內副市長的民眾黨立委黃珊珊，檢方認為無犯罪嫌疑。國民黨桃園市議員凌濤批，檢廉縱放黃珊珊，對柯、對黃雙重標準，傷害國人對司法信任！凌濤說，檢廉今日對於京華城及政治獻金案，偵結起訴，然以公布資料來看，檢方根本沒找到關鍵1500萬金流，只是用訊息比對，就採認收賄，根本是貽笑大方，證據薄弱。退一萬步說，檢調單位的標準啟人疑竇，甚至雙重標準。凌濤說，北檢都指出柯文哲傳訊給黃珊珊稱「威京小沈，已給過，不要再找他，另外他的財務狀況也不好」。證明兩件事情：1、黃珊珊有可能是柯文哲與沈慶京的窗口。2、不要「再」找他，而且提到「已給過」，是不是之前已找過多次？有無牽涉金額？凌濤質疑，若檢方所謂的1500萬可以無金流便採證，相同標準為何不採證黃珊珊「曾」找過沈慶京的簡訊。司法的天平如此雙標，實在讓人無法不懷疑過程疑雲。如果柯文哲傳訊給黃珊珊，是否代表關鍵金流的經手人有可能是黃珊珊？刻意跳過黃珊珊，北檢又提不出金流，是何等荒腔走板？