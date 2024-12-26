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台灣高鐵公司春節疏運加開368班列車，今（26）日凌晨0時開放訂票，才一開賣就湧入大量訂位，1小時內售出超過64萬張，截至上午8時完成73.4萬張訂票。高鐵表示，今年春節放假天數較長，預估北返人潮集中在2/1初四、2/2初五，提醒旅客提早規劃行程，購買北返車票避開尖峰時段，確保行程順暢。高鐵春節車票在今日凌晨0時開賣，根據高鐵公司統計，開放訂位後4分鐘即完成5.2萬張車票訂位，12分鐘內完成21.7萬張車票訂位，22分鐘內完成40.5萬張訂票，到32分鐘有53.5萬張完成訂票，隨後瞬間大量訂位狀況得到緩解。高鐵表示，開賣1小時候就已順利完成64.1萬張訂位，截至今日上午8時已賣出超過73.4萬張車票，售票系統運作一切正常，且售票效率較往年提升。高鐵表示，今年春節放假天數較長，旅客可能安排出遊活動或提前返鄉，預估北返人潮將大量集中於2/1年初四、2/2年初五，提醒旅客盡早規劃行程，並提早購買北返車票，避開尖峰時段、確保行程順暢。此外，高鐵表示，因應疏運期間旅客訂位踴躍，已調整相關軟、硬體設定，今年同時提供旅客網路訂位、超商購票、手機訂票3管道服務，總計最多可容納2.2萬人同時上線，並激動調配各訂位管道的主機資源因應，確保最佳訂位效率與服務品質。