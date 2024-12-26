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▲2025勞保紓困貸款額度每人最高可貸新臺幣10萬元，年利率為2.165%。（示意圖／ NOWnews資料照）

▲勞動部宣布今（26）日起開始受理「2025勞工紓困貸款」。（示意圖／記者潘毅攝）

嶄新的2025年即將到來，農曆過年也將在1月底來到。為協助勞工朋友度過農曆年前經濟困難，勞動部宣布今（26）日起開始受理2025年度「」，《NOWnews今日新聞》也將整理出總額度、資格、年利率、還款方式等資訊懶人包，讓您一眼就能看懂。網路申請： 2024年12月26日（星期四）08:00 至 2025年1月10日（星期五）24:00。臨櫃申請： 2024年12月26日（星期四）至 2025年1月10日（星期五），每日09:00 至 17:00（依政府行政機關辦公日曆表）。郵遞申請： 2024年12月26日（星期四）至 2025年1月10日（星期五），以郵戳為憑。1.生活困難需要紓困者。2.參加勞工保險年資滿15年（計算至2025年1月10日）。3.無欠繳勞工保險費及滯納金。4.未曾借貸勞保紓困貸款，或已繳清貸款本金及利息。5.未請領老年給付、終身無工作能力之失能給付，或向所屬機關請領勞工保險補償金者，不得申請。需準備資料：身分證影本、勞工保險相關資料。1.網路申請：登入土地銀行官網，填寫申請資料，完成網路簽約及對保。2.臨櫃申請：攜帶相關資料至土地銀行分行辦理。3.郵遞申請：郵寄申請書及身分證影本至土地銀行分行。審核與撥款：申請經核准後，土地銀行將於申請額度：每人可貸貸款條件：貸款期間： 3年（36個月）。（嗣後每年1月及7月第一個營業日，按勞工保險基金一年期定期存款機動利率調整）。前6個月按月付息不還本，每月利息約180元（以貸款10萬元計算）。第7個月起按月平均攤還本息，每月約3,427元（以貸款10萬元計算）。