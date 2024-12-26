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▲高雄跨年晚會公開卡司演出順序。(圖／高市府提供)

▲2025高雄跨年晚會轉播及直播平台。(圖／高市府提供)

▲「今晚不關燈・2025高雄跨年青創市集」集結80間特色青創品牌。(圖／高市府提供)

高雄市政府今（26）日公開卡司演出順序，由麋先生、告五人、滅火器接力開場，並邀請韓星2NE1成員Dara助陣，壓軸請徐佳瑩擔綱，盧廣仲於倒數後熱唱到凌晨1點。電視轉播方面，今年首度在華視無線台、年代MUCH、MOD壹綜合及MOMOTV從晚上7點全程轉播，中華電信MOD、Hami Video獨家多視角、高雄廣播電臺FM94.3亦從晚上7點播出；網路平台LINE TODAY、ETtoday新聞雲、臉書、YouTube則從晚間6：55開始直播，讓粉絲隨時隨地輕鬆看！高雄市政府今（26）日公開卡司演出順序，由麋先生、告五人、滅火器接力開場，並邀請韓星2NE1成員Dara助陣，壓軸請徐佳瑩擔綱，盧廣仲於倒數後熱唱到凌晨1點。更方便的是，透過LINE就能立即加入跨年夜狂歡行列！晚會從6：55開始在LINE TODAY官方帳號直播，只要打開手機，將LINE TODAY官方帳號加入LINE好友並開啟通知，跨年當天就能透過LINE接收節目開始直播的通知。電視轉播方面，今年首度在華視無線台等，從晚上7點開始全程轉播，中華電信MOD、Hami Video獨家多視角、高雄廣播電臺FM94.3亦從晚上7點播出；網路平台LINE TODAY、臉書、YouTube等則從晚間6：55開始直播，讓粉絲隨時隨地輕鬆看！中華電信MOD及Hami Video祭出獨家多視角轉播，粉絲不用搭帳篷就能前進搖滾區，從不同角度追偶像、體驗跨年花火的磅礡震撼。四大視角分別為「全知視角」－同步晚會節目畫面，所有精彩表演及花火震撼都不錯過；「趴桿視角」－前進舞臺第一排（趴桿區），帶來與偶像近乎零距離的體驗；「粉絲視角」－位於搖臂攝影機位置，粉絲能夠全方位欣賞偶像演出；「導演視角」－以節目導演角度收視舞臺全貌，也是欣賞花火展演的最佳選擇。網路直播還包括：陳其邁市長臉書、高雄市政府臉書、高雄旅遊網臉書、華視綜藝頻道YouTube頻道等，無論身在何方，都能利用手機、平板等行動載具親臨高雄跨年現場，與所有人一起迎接2025年。不只節目精彩，活動現場設有傳統及青創市集逾200攤，打造一場好吃又好玩的跨年盛宴。高雄跨年今年首度結合在地青創品牌推出「今晚不關燈・2025高雄跨年青創市集」，有80間特色青創品牌，超過半數出席品牌推出「高雄文化元素」主題限定商品蘊含滿滿高雄風土滋味。青創市集自31日下午4點起至元旦凌晨1點於時代大道及中華五路交叉口登場，期盼以美味讓觀眾留下美好回憶。今年高雄跨年卡司直飆「六金級」，20組豪華卡司包括金曲歌王歌后盧廣仲、徐佳瑩，傳奇女團2NE1成員SANDARA PARK臺灣跨年首秀獻給高雄，消息一出讓粉絲們直呼好興奮。想跟著臺上歌手一起開心大合唱？LINE MUSIC推出「2025高雄跨年晚會」卡司歌單，只要點入網址並輸入高雄跨年專屬14天免費體驗序號「Hello2025」，就能重溫經典夯歌，與眾人一起嗨唱到燒聲！市府提醒，跨年人潮眾多，建議民眾搭乘大眾運輸至會場，捷運紅線至凱旋站3號出口，依照沿途指示步行就能抵達會場，又快又便利。捷運公司亦將配合加密班次至紅線3分鐘1班、橘線6分鐘1班，並延長營運至元旦凌晨2時發出末班車，歡迎大家多加利用大眾運輸一起跨年。